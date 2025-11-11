Alcalde de Cali anunció comisión para planear metro subterráneo tras negativa del Gobierno: “No es un lujo, es una necesidad”

Alejandro Eder conforma una comisión de expertos para estudiar la viabilidad de un metro subterráneo en Cali - crédito @alejoeder/X

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció la creación de una comisión de expertos encargada de planificar la implementación de un metro subterráneo en la capital del Valle. La iniciativa se da luego de que el Gobierno nacional decidiera no asumir el 70% de la cofinanciación del proyecto del Tren de Cercanías, una obra que busca conectar varios municipios de la región.

La comisión estará integrada por 10 miembros, entre ellos el propio alcalde, representantes de la academia, gremios del sector del transporte y expertos técnicos en movilidad. Según el mandatario, el grupo deberá entregar un diagnóstico técnico y financiero sobre la viabilidad de un metro subterráneo en Cali antes del primer semestre de 2026.

“Un metro no es un lujo, es una necesidad para Cali. Si no empezamos a planearlo hoy, la ciudad quedará rezagada frente a otras capitales de Colombia y la región”, dijo Éder durante la rueda de prensa. Además, puntualizó que la propuesta del metro no reemplaza el Tren de Cercanías, sino que se complementa como parte de un sistema integrado de transporte masivo.

El alcalde Alejandro Éder conforma comisión de 10 expertos para evaluar la viabilidad de un metro subterráneo en Cali - crédito Colprensa/John Paz

Tren de Cercanías, en pausa por negativa del Gobierno nacional

“El Tren de Cercanías será, en la práctica, la primera línea de nuestro metro. Esta integración permitirá a los ciudadanos desplazarse de manera más eficiente y sostenible”, añadió.

El proyecto del Tren de Cercanías contempla la construcción de 74 kilómetros de red férrea para unir a Cali con Jamundí, Yumbo y Palmira, en el que se incluiría el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Cabe destacar que, la polémica surgió después de que el Gobierno nacional se negara a asumir la cofinanciación de 70% del costo total, estimado en cerca de $12 billones, ante esta decisión, la gobernadora del Valle del Cauca, Dillian Francisca Toro, y el alcalde Éder mostraron su desacuerdo y anunciaron medidas para continuar con el proyecto, que actualmente se encuentra en pausa.

La gobernadora Dillian Francisca Toro confirma que la solicitud de cofinanciación y aval técnico no fue atendida antes del inicio de la Ley de Garantías - crédito @DilianFrancisca / X

La firma del convenio permitirá al proyecto cumplir con su calendario y comenzar las obras en 2028, crear más de 14.500 empleos directos e indirectos, y hacer realidad un tren eléctrico que pueda transportar a 160.000 personas cada día, conectar 21 estaciones del MIO y acortar en al menos 24 minutos el viaje entre Jamundí y la terminal de transportes de Cali.

Entre las acciones, Éder mencionó la búsqueda de financiación internacional, la articulación con el sector privado nacional, la activación de convenios interinstitucionales entre Cali, Jamundí y la Gobernación del Valle, y la incorporación de Yumbo y Palmira en los estudios de factibilidad de los tramos nuevos.

Éder también se dirigió a los futuros candidatos presidenciales y enfatizó la importancia de garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos de la ciudad.

Alejandro Eder anuncia que buscará financiación internacional y cooperación con el sector privado para mantener el proyecto activo - crédito Colprensa

“El próximo presidente debe firmar ante notaría que su primer acto de Gobierno será garantizar los recursos para el tren. Cali merece respeto y continuidad en sus proyectos estratégicos. No podemos permitir que decisiones políticas interrumpan la movilidad y el desarrollo de nuestra región”, afirmó Eder.

En un mensaje publicado en X, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, informó sobre los avances en el proyecto del Tren de Cercanías del Valle del Cauca. En él, el mandatario detalla que se coordinará con otras entidades y municipios para asegurar la financiación y planear los próximos tramos de la obra.

Menciona que ya hay $3.5 billones asegurados y que se trabajará junto a los gobiernos de Jamundí, Yumbo y Palmira para estructurar los nuevos tramos del tren.

Éder asegura que el metro no reemplaza el Tren de Cercanías, sino que se integrará como parte de un sistema de transporte masivo - crédito @alejoeder/X

La gobernadora Dilian Francisca Toro confirmó que el Gobierno nacional no atendió la solicitud de la región para firmar el convenio de cofinanciación ni otorgar el aval técnico final del Tren de Cercanías del Valle antes del inicio de la Ley de Garantías, que establece restricciones para convenios interadministrativos y otras contrataciones.