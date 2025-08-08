Milena López reveló cómo es su relación actual con Laura Acuña, si volvería a la televisión y la razón por la que no tiene hijos

Milena López habla de su trabajo en televisión, sus excompañeras de trabajo y da detalles de su vida personal - crédito @smilelopez/IG

Milena López, recordada por su paso por el programa matutino Muy buenos días, del Canal RCN, y la sección de entretenimiento que daban al final de las noticias del mismo medio al mediodía, volvió a ser tema de conversación tras sincerarse con sus seguidores en una reciente dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales.

La presentadora y empresaria respondió con total franqueza a interrogantes que han rondado su vida personal y profesional durante años, incluyendo su relación actual con otras presentadoras del programa y su decisión de no ser madre.

En la cúspide de su carrera en la televisión, Milena compartió pantalla con el recordado Jota Mario Valencia y Laura Acuña, formando parte del tridente que durante años acompañó a los colombianos en sus mañanas y aunque Muy buenos días salió del aire hace ya varios años, sus presentadores dejaron una huella imborrable en la audiencia, al punto de que actualmente todavía dan de qué hablar y hay dudas sobre sus relaciones.

Sin embargo, con el paso del tiempo, cada uno tomó caminos diferentes, por ejemplo, Laura Acuña se trasladó a Caracol Televisión, donde ha sido parte de producciones como Yo me llamo, mientras que Milena decidió alejarse de las cámaras para enfocarse en su vida como empresaria, creadora de contenido y en su relación con su esposo Andrés Ardila.

Milena López se alejó de la televisión para dedicarse a su relación y vida como empresaria - crédito @smilelopez/IG

Al ser consultada sobre su relación actual con algunas figuras del pasado, Milena fue directa e indicó que “Con Jessica nunca tuve cercanía porque nunca trabajamos juntas”, mientras que “con Laura hace rato que no hablo”, a pesar de que mostraron tener una buena relación profesional y que fuera de las cámaras tenían una amistad.

Es por esto que su respuesta sorprendió a varios internautas que creían que las tres presentadoras mantenían algún tipo de vínculo, especialmente por haber sido parte del mismo universo televisivo. No obstante, Milena dejó claro que, aunque hubo cordialidad en su momento, no existe una amistad cercana ni comunicación frecuente.

Pero quizá una de las confesiones más personales de la presentadora tuvo que ver con su decisión de no tener hijos, ya que durante la misma interacción con sus seguidores, Milena reiteró que aunque en algún momento pensó en formar una familia, decidió no forzar un proceso que no llegó de manera natural.

“No fue una decisión como tal, simplemente esperé que llegaran de manera natural. No llegaron y no es un tema que me frustre", expresó con honestidad.

Milena López reveló por qué no tienen hijos con su esposo - crédito @smilelopez/IG

Lejos de convertirlo en un motivo de frustración, Milena explicó que eligió no someterse a tratamientos médicos para quedar embarazada, pues tanto ella como su esposo consideraron que no era una necesidad. Su decisión ha sido tomada desde la tranquilidad y el amor, dejando claro que una vida plena no siempre depende de la maternidad.

Con varios años de matrimonio a cuestas, Milena y Andrés han construido una vida sólida lejos del foco mediático. La exconductora se ha reinventado como empresaria y generadora de contenido, conectando con su audiencia desde otro lugar: el de la autenticidad y la transparencia.

En otro momento le preguntaron sobre la posibilidad de regresar a televisión o si es un tema cerrado en su vida, ya que lleva varios meses fuera de las cámaras y de este tipo de producciones, pero Milena aseguró que es un trabajo que le gustaría retomar y que estaría encantada de volver.

Sus declaraciones han sido bien recibidas por sus seguidores, los cuales han aplaudido su madurez, su honestidad y su capacidad para hablar sin filtros sobre algunos temas que muchas figuras públicas prefieren evadir o dejar en su privacidad.