Norma Nivia reveló si está enamorada o no de Mateo Varela y qué pasará con la relación fuera de ‘La casa de los famosos’

Norma Nivia fue la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia y su salida dejó algunos varios en participantes como Melissa Gate, que no logró ocultar su desconcierto al momento en que ingresó La Jesuu.

Otro de los que resultó afectado por el no retorno de la modelo originaria del Tolima, a la casa estudio, fue Mateo Varela, el deportista con el que Norma formó un vínculo sentimental durante el tiempo en que permaneció en competencia. Entre lágrimas, el deportista lamentó que su novia no hubiese vuelto a la competencia.

Después de su salida, Norma pasó por el sofá del After, donde tuvo la oportunidad de dialogar con Karen Sevillano y Vicky Berrío, que le mostraron a la recién eliminada de La casa de los famosos Colombia la reacción de “Peluche”. Al verlo, las presentadoras no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle a la famosa sobre el futuro de la relación.

“Entraste diciendo que no querías ningún tipo de relación. No ibas dispuesta a eso. Ahora que ya la viviste con ‘Peluche’ y salís… ¿sentís que ustedes luego del reality pueden continuar con esto que crearon allá adentro?”, preguntó Sevillano. La respuesta de Norma fue contundente, pues aunque no ingresó al programa con esa idea en su cabeza, las cosas fluyeron de tal manera con el paisa que terminó enamorándose de él.

“Mira, qué loco que este momento yo lo estaba esperando a ver qué pasaba y yo sí siento que estoy enamorada (…) Aunque nos llevemos 15 centímetros. Para que vean que eso no importa. No, sí, ahora que lo vi todo, decía: tan lindo. Yo creo que sí. Por lo menos, hay que intentarlo, ¿no?“, dijo inicialmente la exparticipante de la casa.

Y agregó: “Justo lo que yo dije que no pensaba hacer (…) Yo dije que no, yo nunca me lo imaginé. Precisamente, porque sabía que iban a ser más bajitos y eso, de verdad, a mí los hombres bajitos como que no; pero, todo lo que pasó. Él es una persona maravillosa”, concluyó la también actriz.

Con su salida, las presentadoras del programa también quisieron saber la opinión de Nivia sobre la aparente estrategia de Mateo de haberla usado como comodín siendo su pareja y asegurar su permanencia en la convivencia. Al respecto, la modelo apuntó a decir que cree en los sentimientos que “Peluche” le mostró.

“No, o sea, al principio cuando nosotros empezamos sí decían todos que era estrategia, que me estaban utilizando; pero, yo decidí creerle siempre a él. Yo siento que en una historia que tú no sabes realmente el contexto, tienes que escoger a quién le crees. Y yo todo el tiempo decidí creerle a Mateo. Y no, eso es real. Si superamos lo de la estatura, que realmente sí era una cosa que los dos no queríamos. Yo no siento que haya sido estrategia”, concluyó.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente tanto seguidores como haters de Norma emitieron sus opiniones al respecto: “Creo que ya la estaba empezando a querer y la sacan, eran una pareja real”; “no todo el tiempo todo es perfecto, también hay desacuerdos y ellos mostraron la verdad de una relación”; “la convivencia no es fácil, ella tiene un prototipo, pero él supo ganarse el corazón de Norma y ella lo está diciendo”, entre otros.

Por ahora, los seguidores de la pareja tendrán que esperar que el deportista salga de la competencia y concrete un reencuentro con Norma Nivia para confirmar que su relación era estable, además, continuar demostrando que no se trató de una estrategia.