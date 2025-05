Gloria Trevi dejó un emotivo mensaje a su imitadora en ‘Yo me llamo mini’: conquistó su corazón

El momento fue difundido ampliamente en redes sociales - crédito lala_minigloriatrevi / Instagram

En una reciente entrevista con el programa La Red, la cantante mexicana Gloria Trevi expresó su admiración por María Paula Colorado, una niña de 9 años que participa en la edición 2025 de Yo me llamo mini como su imitadora. Durante la conversación, la artista no solo elogió el talento de la pequeña, sino que envió un mensaje de apoyo a todas las madres que respaldan a sus hijos en este tipo de proyectos artísticos.

“La amo, la vi cantando Todos me miran y la gente no sabe lo difícil que es cantarla y bailarla, y hacer esas notas, hasta yo me desafino. Le agradezco a las madres”, comentó la artista, pues considera que su legado se ha difundido por generaciones, gracias a aquellos que han seguido su música hace años.

En cuanto a la imitadora que participa en el programa en su versión mini, se sabe que es originaria de Medellín y continúa destacándose en el reality debido a su interpretación, conquistando tanto al público como al jurado, pues su actuación ha sido tan impactante que Amparo Grisales, una de las jurados del programa, se ha erizado en varias oportunidades.

Y es que María Paula fue una de las primeras siete participantes en clasificar en esta edición del programa, que se emite de lunes a viernes y está dedicado exaltar el talento de niños y niñas que imitan a grandes figuras de la música nacional e internacional.

La niña fue calificada como muy talentosa - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Sin embargo, a pesar de su corta edad, María Paula cuenta con una trayectoria notable en el mundo del espectáculo, pues antes de su participación en Yo me llamo mini, formó parte del concurso La voz kids, en el que tuvo la oportunidad de trabajar junto a César Escola, que ahora es jurado en la edición del programa de imitadores en la que la pequeña ha logrado ganarse un lugar muy importante.

Además, la joven artista incursionó en la actuación con un papel en la serie basada en la vida de la famosa cantante de música popular Arelys Henao, demostrando que su talento no se limita al canto.

La versión mini de Yo me llamo en la que aparecen varios talentos no solo llama la atención de los famosos, sino de los televidentes colombianos que tienen al programa con un muy buen rating gracias al carisma y la dedicación de sus pequeños participantes. Así como la presencia de Aurelio Cheveroni, el icónico lobo rojo del Club 10, que volvió a las pantallas a arrasar con la audiencia y llegar a un nuevo público.

Cada noche, los niños y niñas que forman parte del programa sorprenden con sus interpretaciones y puestas en escena, por lo que han hecho que el formato sea uno de los favoritos del público y la pequeña María Paula se ha convertido en una de las figuras más destacadas por su habilidad para imitar a Gloria Trevi, además de su experiencia previa y su evidente pasión por el arte.

Incluso, es considerada como una de las participantes más sensibles, pues ha llorado de la emoción en varias oportunidades en el programa y al ver el saludo de su ídolo musical no dudó en mostrar su emoción.

El mensaje de Gloria Trevi hacia María Paula y las madres que apoyan a sus hijos en este tipo de iniciativas resalta la importancia de apoyar el talento desde una edad temprana. Entre tanto, la cantante actualmente se encuentra promocionando su más reciente producción musical titulada El vuelo, una obra en la que comparte sus experiencias personales difíciles y al ser una de las figuras más famosas de México, sus palabras de aliento hacia la nueva generación de artistas llegan hasta lo más profundo.

La pequeña ha llorado por tantos halagos - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión