Nueva pelea entre Petro y Fajardo: el presidente le dijo que él no iba a “ver ballenas” y el excandidato respondió que para qué con tantos “elefantes”

Esta es la nueva pelea virtual entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro - crédito Colprensa y redes sociales

Una vez concluida la alocución del presidente Gustavo Petro en la noche del 4 de septiembre, varios políticos reaccionaron a su denuncia sobre la presunta compra de un software de espionaje durante la administración de Iván Duque.

Uno de ellos fue Sergio Fajardo, uno de sus contrincantes durante la contienda electoral en 2021. A través de su cuenta de X, Fajardo le dijo al presidente: “Presidente Petro, ATERRICE. Salga de esa burbuja llena de incoherencias, inconsistencias y demonios. Descanse”.

Sergio Fajardo arremetió contra Gustavo Petro - crédito @sergio_fajardo/X

En plena madrugada, el presidente le respondió al político antioqueño: “No me voy a ver ballenas, mi amigo”, haciendo referencia a la vez en que, en 2018, tras haber pasado a segunda vuelta con Iván Duque, Petro no tuvo la adhesión de Fajardo a su campaña, lo que hizo suponer a mucho que esos votos fueron los que le quedaron haciendo falta a Petro para llegar a la presidencia en ese intento.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

No tardó mucho en llegar la respuesta de Fajardo, que le sacó al primer mandatario varios “trapos al sol” relacionados con los escándalos de corrupción acaecidos durante su Gobierno, como el de la Ungrd o el proceso penal que enfrenta Nicolás Petro, primogénito del presidente, a propósito de una presunta financiación ilegal de la campaña presidencial. Además, recordó lo que está ocurriendo a nivel nacional con los bloqueos del paro camionero.

“Presidente, no hay necesidad de irse, por ahora, a ver ballenas porque está rodeado de “elefantes”: escándalos de corrupción que involucran a su hijo Nicolás Petro y a personas que usted nombró, como Olmedo López; las tractomulas que tienen bloqueada a Colombia; la baja ejecución; y las promesas incumplidas que aumentan la frustración con el cambio que prometió y no llegó. Preocúpese hoy de esos “elefantes” y, después, le recomiendo ir a Nuquí, dejar de tuitear, bañarse en el mar, ver las ballenas, respirar profundo y regresar a lo que aún parece que no ha logrado: gobernar”, señaló.

Sergio Fajardo respondió al presidente Petro y le recomendó descansar para gobernar bien - crédito @sergio_fajardo/X