Yina Calderón y Epa Colombia se fueron con toda contra Giovanny Ayala: “Me dijo que parecía prepago”

Yina Calderón y Epa Colombia hablaron de Paola Jara y Jessi Uribe - crédito: @launicapola/Tik Tok

Todo parece indicar que las lenguas de Yina Calderón y Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, todavía no tiene planeado recogerse. Con cada salida que las empresarias hacen en las transmisiones en vivos a través de una reconocida plataforma de streaming, continúan dando de qué hablar sobre diferentes personajes de la farándula nacional.

Son varios los nombres que están en el sonajero de las polémicas mujeres, entre los que destacan Lina Tejeiro, Andy Rivera, Juan Duque e incluso, Aida Victoria Merlano. El turno parece haberle llegado al intérprete del género popular, Giovanny Ayala, de quien emitieron fuertes pronunciamientos sobre su comportamiento con las mujeres.

La influencer aseguró que varias de sus clientas afirmaron haber sostenido relaciones sexuales con el cantante - crédito @epa_kera100k/Instagram

La primera en hablar fue Barrera Rojas, que en sus declaraciones aseguró que cuando tuvo una peluquería en la capital del Meta, varias de sus trabajadoras le contaban las aventuras sexuales que tenía el cantante con mujeres de la zona. “Mis amigas, las seguidoras que iban a la peluquería allá en El Buque me decían: ‘Amiga, yo me comí con Giovanny Ayala’”, recordando varios de los supuestos encuentros que tenía el intérprete de De rodillas te pido.

Pero la situación no terminó ahí, ya que la empresaria de keratinas invitó a su colega a que contara la historia que había tenido con el artista. Fue en ese momento en el que Yina Calderón recordó que en algún momento de su vida estuvo enamorada de Ayala, realizando varias hazañas para llamar la atención del hombre y que, según se conoció, se burló de ella llamándola “payasa” y “prepago”.

“Yo era tan estúpida, que Giovanny Ayala me invitó al cumpleaños de él y yo pensaba que el man me cogía en serio. Me conseguí 120.000 pesos, me fui al Gran San a buscar una pinta –unas botas y un vestidito– y este hijueput* salió después en El Lavadero que yo parecía una prepago con esa pinta, que parecía una loba y una payasa”, asegurando que es algo que no le perdona al artista.

Giovanny Ayala en el centro de la polémica por declaraciones de Yina Calderón - crédito @giovannyayalaoficial/Instagram

En medio de la conversación con Epa Colombia, aseguró que sí estuvo enamorada del artista porque “era una buena persona y especial”. Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado, ya que después de haber conseguido el vestuario para asistir al cumpleaños de Ayala, debió decidir entre comer o irse de viaje hasta Acacías para entregarle un peluche de gran tamaño que le había comprado.

“Yo vivía con Junior, teníamos 50.000 pesos y era el peluche para irme hasta Acacías o almorzar. ¿Adivine qué escogí? El hijueput* peluche, todo el día sin comer, por eso le tengo rabia, yo era una niña que en verdad estaba tragada de un man. Me fui hasta allá en un bus con ese peluche que era grande, llegué a la casa de él y no estaba, se fue a un putiadero con putas …. No me quisieron abrir la puerta de la casa, me pegué una mojada en una esquina. Después me fui pa’l terminal, esperé toda la noche para volver a coger bus y Junior me mandó para el pasaje”, relató la empresaria de fajas.

Yina Calderón aseguró que se enamoró de Giovanny Ayala y él la llamó prepago - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Al final de su intervención, las creadoras de contenido se despacharon en contra de los hombres, asegurando que la gran mayoría son infieles y malas personas. Sin embargo, dejaron por fuera a sus padres y familiares, de quienes dieron buenas referencias durante la transmisión en vivo.

Estas nuevas declaraciones de Epa Colombia y Calderón, despertaron algunos comentarios en redes sociales, entre los cuales destacan: “Afortunadamente, Giovanny Ayala no se equivocó en decir lo que dijo”; “todas hemos sido Yina alguna vez en la vida, no en lo payasas, sino en lo engañadas”; “en un putiadero con putas, no va a estar con mojas”; “chisme certificado, mi hermana trabajó en el Gran San y la vio varias veces”, entre otros.