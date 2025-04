El ‘Pibe’ Valderrama reveló qué es lo que más recuerda de Maradona: “Yo no olvidó”

El colombiano recordó cómo fue su relación amistosa con el argentino - crédito @SportsFredd/TikTok

El 25 de noviembre de 2020 falleció en Argentina Diego Armando Maradona, una de las figuras más destacadas del deporte en Sudamérica y el mundo, que para algunos expertos es considerado el mejor futbolista de la historia.

Debido a que en Argentina comenzó un juicio en el que se espera que las autoridades identifiquen si existió algún tipo de responsabilidad directa o indirecta de allegados del “10″ en su fallecimiento, el futbolista ha vuelto a ser nombrado en eventos públicos, principalmente en los que el enfoque es deportivo.

Cabe recordar que, en el juicio fueron imputados por homicidio simple el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini y el psicólogo Carlos Díaz.

El ‘Pibe’ Valderrama recordó a Maradona

El colombiano recordó su amistad con Maradona - crédito EFE

Precisamente, durante un evento público en el que participaron varias leyendas del fútbol, Carlos Alberto el “Pibe” Valderrama habló con Goal sobre su amistad con Diego Maradona, revelando que extraña constantemente al argentino.

“Sí, claro, como no. No solamente como jugador sino como persona, Diego siempre peleó por todo el grupo, por toda la gente, hace falta, como no”, indicó el colombiano.

Durante la conversación, el periodista recordó que Valderrama y Maradona se retiraron del fútbol profesional casi en simultáneo, por lo que se acompañaron mutuamente en los partidos de despedida que realizaron, el “Pibe” en Barranquilla y el argentino en Buenos Aires.

“Estoy agradecido con él porque fue a mi despedida, aunque no pudo jugar porque estaba lesionado, estaba en recuperación, cuando lo invite me dijo ‘voy, no puedo jugar, pero voy’, esas son cosas que yo no olvido, no solo como jugador sino como persona, siempre estaba pendiente de uno”.

El colombiano y el argentino compartieron en varios eventos - crédito EFE

Sobre el partido de despedida de Valderrama, Maradona afirmó en vida que había asistido a ese evento porque el colombiano lo acompañó como amigo en momentos difíciles de su vida y esta era una forma de retribuirle por sus acciones.

“Hay cosas que no se pagan con nada, no hay precio. El “Pibe” vino a mi homenaje, se comportó muy bien y yo no podía faltar acá, tenía que venir, era prometido y acá estoy. Acá no viene Maradona, viene el amigo, el compañero que viene a darle un tributo espléndido”.

Maradona y Valderrama son de las principales leyendas del fútbol sudamericano - crédito AFP

Estas declaraciones hicieron que en redes recordaran la primera entrevista en la que Valderrama hablo sobre la muerte de Diego Maradona, en la que en diálogo con EFE indicó que consideraba que el argentino era un “extraterrestre”, término que utilizó par afirmar que no ha visto a un jugador similar en su vida.

“Me dijeron una frase clave: ‘Los artistas nunca se van. Siempre van a quedar’. Diego Maradona nunca se va a ir. Me mostraba el cariño, como yo siempre se lo mostré. Tengo mucha admiración por todo lo que hizo en el fútbol. Pienso que era un monstruo, un extraterrestre, era de otro planeta, pero se nos fue”.

En esa ocasión, el samario también reconoció el valor humano que tenía el “10″, ya que reveló que lo que más admiraba de Diego Maradona era la forma en la que representó a su país en los diferentes torneos internacionales, principalmente en la copa del mundo de 1986, en la que Argentina ganó el trofeo en México.

“Ese video siempre va a estar en mi retina. Tenía doce años y ya sabía qué quería ser. Siempre fue con corazón y amor a su país. Defendía a su país, por eso el pueblo lo quiere mucho”,