Pablo Hernán Sierra señaló que, a través de Abelardo de la Espriella, iban a entregar $10.000 millones a magistrados

Pablo Hernán Sierra aclaró que no le constan las acusaciones en contra de Abelardo de la Espriella

En el juicio oral que se desarrolla contra el expresidente Álvaro Uribe, el testigo Pablo Hernán Sierra, que lideró el bloque Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aseguró que el exmandatario estuvo vinculado a la creación del grupo paramilitar Bloque Metro. No obstante, aclaró que, con su declaración, no está interesado en que el ex jefe de Estado sea cobijado con una sentencia condenatoria.

De acuerdo con su testimonio, lo que busca es que, a través el expresidente, se reviva la figura de la sedición en Colombia, que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en su momento. “No es que yo desee que el presidente Uribe vaya a una cárcel. Si Timochenko (Rodrigo Londoño) no está en la cárcel, él tampoco, sino que a través de él hay que revivir la sedición, para conseguir la paz total de Colombia.

El ex jefe paramilitar reprochó la decisión de la Corte, señalándola de ser responsable del rearme de organizaciones criminales. Asimismo, aprovechó para divulgar información que escuchó, pero de la cual no da fe de su veracidad, relacionada con el fallo del alto tribunal. Según indicó, un reconocido abogado en Colombia habría estado inmerso en presuntas irregularidades con las que se buscaba que la sedición fuera considerada válida.

“Mi lengua transmite lo que escucharon mis oídos. No lo estoy diciendo yo. Por medio del abogado Abelardo de la Espriella le iban a recoger $10.000 millones a unos magistrados de la Corte Constitucional para que pasara la sedición, para que la declararan exequible, y resulta que esa plata no la recogieron. Eso a mí no me consta”, indicó.

