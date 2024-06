Senador del Pacto Histórico Paulino Riascos echó al agua a cinco ministros del Gobierno Petro: “Deberían salir”

Paulino Riascos, el senador del Pacto Histórico, dice que hay ministro que deberían salir - crédito Colprensa.

En las últimas horas es mucho lo que se ha hablado sobre un inminente cambio de ministros en el gabinete de Gustavo Petro. La bola de nieve ha tomado fuerza y hasta en el interior del Pacto Histórico hay quienes postulan posibles salientes.

El senador Paulino Riascos, a quien en su momento apodaron ‘el nuevo Manguito’ de la izquierda, reveló qué ministros, a su juicio, deberían dejar el Gobierno.

En diálogo con la revista Semana, el parlamentario, dirigente del Partido Ada, dijo que “me parece muy importante la decisión del presidente, considero a título personal que hay ministros que se han tomado todo muy a pecho por ser parte del Gobierno y no les veo su preocupación por cumplir la política pública que les corresponde”.

Expuso que Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, debería dejar su cargo. “Ese ministerio le cierra las puertas a sus propios funcionarios. Sería importante ese cambio”, dijo.

Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo - crédito Colprensa

También postula a Catalina Velasco, ministra de Vivienda, ya que, de su punto de vista, no hay estrategias claras que permitan que los colombianos accedan a vivienda propia.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, es otro de los funcionarios de los que Riascos habla. “A esa cartera debe llegar alguien que escuche más y ojalá se mejore la atención a las poblaciones más vulnerables en materia de salud, los docentes, los ciudadanos en general”, señaló.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que no está en sus funciones el modelo de salud del magisterio - crédito Cataolina Olaya/Colprensa

De igual manera, sugiere que Iván Velásquez, ministro de Defensa, debería replantear su continuidad en el Gobierno. Lo mismo para Luis Fernando Velasco, jefe de la cartera del Interior.

“Es un ministerio que, por mantenerse activo todos los días en la interlocución, es muy activo, puede mostrarse fácilmente. Creo que es necesario, como dijo el Presidente, que descanse. Yo creo que es aceptable su trabajo como un aliado. Aquí hay gente netamente del sector político del mandatario y otros aliados, como es el caso del ministro Velasco, él no es de izquierda, ya tuvo su oportunidad, le cumplieron, pero considero importante su cambio”, expuso.

Posible remezón en el Gobierno Petro

Estos cambios, aún no oficiales, no resultan del todo sorpresivos si se tienen en cuenta las declaraciones del presidente sobre la posibilidad de reemplazar a los ministros que no cumplan con sus misiones y con los cambios prometidos por el Gobierno.

Todo parece indicar que son dos las razones que llevarían al presidente a tomar esta decisión: la insuficiente ejecución de recursos públicos para algunos proyectos propuestos desde la posesión de los funcionarios y la inestabilidad de varias reformas que aún no han sido aprobadas en el Congreso de la República.

En el sonajero de posibles cambios está la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica. Una reforma agraria y su implementación nacional es uno de los puntos sobre los que el presidente Petro ha hecho mayor énfasis. Señaló que el principal mecanismo para contrarrestar la violencia en los campos de Colombia es dar pleno cumplimiento al acuerdo firmado en el Teatro Colón, cuyo punto principal es una reforma agraria integral.

Jhénifer Mojica, ministra de Agricultura, podría salir del Gobierno - crédito Mariano Vimos / Colprensa

“Mi gobierno ha llevado a cabo un mecanismo de reforma agraria pacífica con compras voluntarias de tierras, pero es insuficiente para cumplir con el punto uno del acuerdo de paz”, expuso.

Advirtió que, de no cumplirse el acuerdo, podrían darse consecuencias sociales indeseables. Por eso, hizo un llamado a la oposición: “Ahora hay un ataque contra esta reforma agraria para impedirla. Tendría consecuencias impredecibles esta acción de la oposición. Espero que reflexionen”.

Posible cambio en la cartera del Interior

El ministro del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco, podría sañlir del Gobierno - crédito Carlos Ortega/EFE

Luis Fernando Velasco es uno de los ministros con mayor importancia política en el equipo de Gustavo Petro, debido a su responsabilidad en el Congreso para impulsar el paquete de reformas propuesto por el Pacto Histórico.

No es un secreto el delicado momento que atraviesan estos debates en el Congreso. La legislatura vigente está próxima a concluir y el tiempo para el Gobierno para cumplir sus promesas se agota.

A propósito de Velasco, recientemente fue mencionado por Olmedo López en medio del escándalo de la UNGRD, lo que lo llevó a los medios de comunicación a rechazar las declaraciones del exfuncionario detenido.