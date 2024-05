Sofía Vergara y Lincoln Palomeque recibieron especial regalo de James Rodríguez

Sofía Vergara y Lincolm Palomeque fueron los afortunados que recibieron obsequio de la nueva marca de James Rodríguez - crédito REUTERS/Danny Moloshok y @lincpal/Instagram

James Rodríguez ya inició su preparación de cara a la Copa América que se celebrará en los Estados Unidos a partir del 20 de junio en Barranquilla. Con su futuro lejos del São Paulo de Brasil, el volante de creación de la selección Colombia aprovecha estos días no solo para estar pendiente de su acondicionamiento físico, sino para impulsar su nuevo emprendimiento.

Se trata de Truly Genius, una marca de suplementos alimenticios especializada para deportistas de alto rendimiento, que cuenta con el aval de nutricionistas y expertos en la materia que se lanzó el pasado 15 de mayo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“El fútbol me enseñó que para alcanzar grandes metas se necesita un equipo de genios. Eso es lo que hemos formado en Truly Genius: un equipo decidido a dejar una marca. Usar mis experiencias, tanto buenas como adversas, para promover el bienestar y el crecimiento a través de Truly Genius, me llena de orgullo”, afirmó el colombiano cuando la marca creada junto con su socia Ziggy Sánchez hizo su estreno oficial.

James Rodríguez sigue creciendo como empresario, mientras se comienza a hablar del final de su carrera como futbolista profesional - crédito Truly Genius

El emprendimiento tiene su sede en la ciudad de Miami, por lo que para comenzar a darle impulso y difusión a sus productos, la compañía hizo envío de varios paquetes cortesía especialmente diseñado para celebridades.

Entre los que recibieron un paquete de cortesía se incluyen la actriz Sofía Vergara y el actor Lincoln Palomeque, que a través de sus historias de Instagram compartieron el obsequio que les hizo llegar James. Según se pudo apreciar en ambas publicaciones, la caja contenía una muestra de cada uno de los productos que actualmente ofrece la marca –incluyendo creatina, colágeno y magnesio–, junto con una carta personalizada con el nombre de cada una de las celebridades.

Sofía Vergara mostró el contenido de la caja con los productos de Truly Genius, la marca de suplementos de James Rodríguez - crédito @sofiavergara/Instagram

“Todo el kit, creatina, magnesio, colágeno, ahí está. Esto es lo nuevo, lo que se viene”, expresó Palomeque en sus historias, emocionado por el presente que recibió por parte de esta nueva aventura de James en los negocios, que se suma a su línea de restaurantes Arrogante, y su línea de ropa Monastery.

Fisioterapeuta de James Rodríguez aclara su estado físico actual

El '10' de la selección Colombia está en la concentración de la selección Colombia en Barranquilla preparando la Copa América - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Mientras los negocios del volante y goleador del Mundial de Brasil 2014 siguen su curso, la mayor incertidumbre a su alrededor se relaciona con su estado físico, pues a pesar de cumplir un papel destacado durante el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 en Norteamérica, su poca continuidad en Sao Paulo vuelve a sembrar dudas.

Durante una entrevista en el programa Primer Toque de Win Sports, el fisioterapeuta del jugador, Daniel Acosta, manifestó que fueron meses desafiantes los primeros de 2024 justamente por la falta de minutos. También se mostró crítico con la inestabilidad en el banquillo paulista, con tres entrenadores en cuatro meses y en los cuales todos ellos se sintieron igual frente a la condición física del colombiano. Pese a ello, insistió en despejar cualquier duda alrededor de su profesionalismo.

“Es un deportista que cumple una jornada de 8 horas. Desayuna, hace entrenamiento de fuerza, entrena, dos horas de cámara, hiperbárica, fuerza nuevamente, masajes. Tiene una clínica más dotada que cualquier equipo en el país. Es un trabajo arduo de muchos profesionales y hacer muchas cosas. Tiene chef, psicólogo y nutricionista”, indicó Acosta.

Por otra parte, es su problema crónico en el sóleo el que requiere atención. “El manejo del sóleo es más desde el trabajo de fuerza, desde la parte preventiva del club y por fuera”, indicó. No obstante, aseguró que James puede disputar 90 minutos de juego con normalidad, pero remarcó que “debe haber manejo y control de cargas”. En lo que se refiere al torneo continental, Acosta señaló que está en condiciones adecuadas para disputar la Copa América. “Más allá de la parte técnica que se los digo de primera mano, el entrenamiento y desempeño físico de James ha sido fenomenal” concluyó.