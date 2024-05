Ornella Sierra analizó el juego de Sebastián González en ‘La casa de los famosos’: “Si se descuidan, gana”

Ornella Sierra reveló su opinión sobre la participación de Sebastián González en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía Canal RCN

Tras salir de La casa de los famosos Colombia, Ornella Sierra reveló a Infobae Colombia lo que piensa sobre la participación de Sebastián González, ‘el nuevo’ de la competencia que está ganando el corazón de los televidentes del reality. “Él se supo meter y donde mis compañeros se descuiden, se gana esa vaina”, opinó.

La influencer conocida en las redes sociales como ‘La Barbie costeña’ analizó la estrategia del actor caleño que entró al juego como parte del grupo de participantes ‘infiltrados’ que ingresaron a mitad de camino. “Pienso que tenía claro a lo que iba y jugó a ser amigo de todos para que no votáramos por él y vea, sacó pesos pesados”.

La salida de Ornella al igual que la de Natalia Segura tomó por sorpresa al equipo ‘papillente’ que se sentía seguro dentro de la casa, confiando en los seguidores que tiene cada uno en sus redes sociales, pues según argumentaron, estos se debería traducir en votos para ellos. No obstante, la suposición no resultó como esperaban. “Esto se lo puede ganar cualquiera sin importar los seguidores que uno tenga, la gente ve el programa diferente a lo que uno piensa”, comentó la creadora de contenido barranquillera.

Otra de las novedades que ha presentado el juego de La casa de los famosos Colombia, es que de los tres nuevos concursantes que ingresaron, solo Sebastián González logró avanzar en la competencia, al punto de llegar al top 7, pese a que ha tenido que enfrentarse a competidores que eran favoritos para el público como fue el caso de Ómar Murillo, Camilo Pulgarín y la misma Ornella.

“Como lo vimos tranquilo, nunca votamos por él en los ‘cara a cara’ porque no lo sentimos como amenaza, dijimos: mientras no se meta con nosotros, todo bien, por eso nos descuidamos y nos está dejando por fuera a todos”.

“No soy una tibia”

Por otra parte, Ornella Sierra se refirió a su expericnia en la casa siendo parte del equipo ‘papillente’ y reveló que nunca tuvo conflictos con nadie, nisiquiera con los contendores del team galáctico con quienes confesó que se la llevó muy bien. “Mira que con Martha nos entendimos, ella me parece chévere, en ella encontree apoyo y motivación”.

A pesar de que el juego en La casa de los famosos Colombia produjo una división de equipos desde el día uno de la convivencia luego de que los 22 participantes debieron elegir entre los dos cuartos cielo e infirno, los cuales dieron nombre a los equipos inciales, Ornella comentó que al final del juego ella mantuvo su empatía con todos los habitantes de la casa sin importar el bando.

“Yo con todos me la llevé muy bien, cuando uno es sicólogo aprende a manejar las emociones y tratar de entender al otro. Además, que la gente piensa que todo es pelea y no es así”, aseguró durante su entrevista con Infobae Colombia.

“Aprendí a entender a Jualián, yo ya sabía cada paso que él iba a dar porque es así, silecioso, pero estratega. Con Martha mantuvimos una relación bacana, hablabámos mucho, ella me dio demasiados consejos y los mejores comentarios que recibí en la casa siempre venían de su parte, me decía cosas muy bonitas, em levantaba el ánimo en todo momento”, comentó.

De hecho esta postura le trajo confrontaciones con los ‘papillentes’ puesto que Karen Sevillano y La Segura le pidieron más apoyo a su equipo. “Yo no soy ninguna tibia, solo que no me gusta el ‘bochinche’, traté de mantenerme al margen, si bien es un juego, estamos conviviendo todos bajo el mismo techo, compartiendo todo, pasando por lo mismo”, añadió.