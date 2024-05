Dayana Jaimes contó cómo vivió el duelo por la pérdida de su esposo Martín Elías: “Estoy aquí por mi hija”

Dayana Jaimes reveló que deseó no vivir tras la muerte de Martín Elías - crédito @dayanajaimes55/Instagram

Dayana Jaimes abrió su corazón y compartió con sus seguidores por medio de varias historias que publicó en su cuenta de Instagram en la que tiene dos millones de seguidores, que llegó a desear no estar viva, pues casi no supera el duelo de haber perdido a su esposo Martín Elías.

Pensar en su hija fue lo que llevó a que la comunicadora social replanteara su vida y sacara fuerzas para salir adelante. “En realidad fue duro, sufrí ataques de ansiedad muy fuertes. Hoy digo que gracias a Dios tuvimos a Paula Elena, de lo contrario, yo no estaría aquí”, contó la viuda del cantante vallenato.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Horas después de que se conociera la muerte de Elvira Maestre, abuela del fallecido Martín Elías Díaz, seguidores de la creadora de contenido le preguntaron cómo había hecho ella para superar la repentina despedida de su esposo. Dayana Jaimes se sinceró y respondió desde el cuarto de su casa, sorprendiendo con su relato, pues aseguró que su dolor fue tan grande que casi no lo supera, tanto así que la invadió el pensamiento de no querer vivir más.

Dayana Jaimes habló de cómo superó la muerte de Martín Elías - crédito @dayanajaimes55/Instagram

“No tenía ganas de nada, no tenía ganas de vivir. Si Paula no estuviera en mi vida, no estaría hablándoles a ustedes. Dios todo lo hace perfecto, yo tenía que tener a Paula para seguir luchando porque yo ya no le veía sentido a la vida”, detalló la viuda de Martín Elías

La presentadora contó que después de Dios, su esposo lo era todo en su vida, por ende, asimilar su partida no fue nada fácil. En medio de su proceso de duelo, Dayana no podía dormir, esto hizo que su familia tomara decisión de llevarla a un psiquiatra.

Además, del insomnio, la comunicadora de profesión padeció de crisis de ansiedad y ataques de pánico. Para sobrellevar y superar estos síntomas, Jaimes estuvo medicada durante 9 meses. Un día, sin contarle a su psiquiatra, Dayana tomó la decisión de dejar de tomar las pastillas para refugiarse en Dios.

Dayana Jaimes compartió dura experiencia que sufrió por la ansiedad - crédito @dayanajaimes55/Instagram

“Gracias a esa gran pérdida que fue Martín, yo no volví a ser la misma persona. Siento que soy más fuerte y estoy preparada para muchas cosas, pero en cuestiones de salud no volví a ser la misma”, concluyó con su reflexión.

Dayana Jaimes se pronunció ante la muerte de ‘Mamá Vila’

En la clínica del Cesar, a sus 86 años de edad, falleció Elvira Maestre, madre de Diomedes Díaz y abuela paterna de El gran Martín Elías, tras la confirmación de la noticia el día 14 de mayo, la comunicadora social envió su mensaje de condolencias a la familia de la que su hija hace parte.

“No me quiero ni imaginar como estuvieras en esto momentos, con esta desafortunada noticia para toda la familia Díaz Maestre…Mucha fortaleza para todos sus hijos que siempre estuvieron con ella”. 〽️💛”, escribió la viuda de Martín Elías junto a una foto suya con el cantante vallenato fallecido en 2017.

Dayana Jaimes reaccionó a la muerte de 'Mamá Vila' - crédito @casadelvallenato/Instagram

‘Mamá Vila’ como era llamada de cariño pro sus familiares, amigos y seguidores estuvo luchando contra diversas afecciones de salud antes de su fallecimiento, lo que la mantuvo internada en estado crítico por varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos. Su partida ha constituido una pérdida dolorosa para sus hijos y seres queridos, quienes ahora preparan los detalles del sepelio. En las próximas horas, sus hijos y familiares comunicarán los detalles relacionados con su último adiós.

Su influencia en la carrera de Diomedes fue clave como inspiración para el también compositor, ya que ella fue una de sus primeras musas musicales y quien apoyó su talento desde muy joven. Además como matriarca de la familia Díaz, ‘Mamá Vila’ fue una figura respetada y querida, no solo por su familia sino también por la comunidad de admiradores de Diomedes, al punto que su cuenta oficial de Instagram tenía más de 300.000 seguidores.