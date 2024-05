Carolina Cruz destapó la verdadera razón por la que no se casó con Lincoln Palomeque: “No era para mí”

Carolina Cruz destapó la verdad de por qué no se casó con Lincoln Palomeque - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque han sido una de las parejas más estables y mediáticas del espectáculo nacional, aún después de su separación, pues las razones de su ruptura siguen siendo un misterio para sus seguidores, así como el hecho de que nunca se casaron.

Pese a sus 14 años de relación y de tener dos hijos, frutos de su amor, Lincoln Palomeque jamás le pidió la mano a la presentadora ni mostró interés alguno por llevarla al altar. Tras casi dos años de haber tomado caminos distintos, la también empresaria entregó su versión sobre las verdaderas razones por las que ella y su expareja no dieron el “sí” ante Dios.

Fue en 2022 cuando Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, una de las parejas más queridas de la farándula colombiana, notificaron el fin de su relación. Si bien los motivos de su ruptura siguen siendo del interés de sus seguidores, otro de los mayores interrogantes que tiene el público es por qué no se casaron, pese a que duraron tanto tiempo juntos y tuvieron dos hijos; duda con la que lidiaron mientras mantuvieron su romance y que aún genera curiosidad.

Carolina Cruz sorprendió al revelar que no quiere vivir con su novio - crédito I'am By Camy Jimenez/YouTube

Por primera vez, Carolina Cruz aceptó hablar abiertamente del tema, ya que en un par de ocasiones el actor cucuteño se había referido de manera casual al hecho, pero sin entrar en detalles, pues los medios de comunicación siempre soñaron con verlos casados e incluso hicieron varias portadas de revistas en las que los vistieron de novios, creando exceptiva entre su fanaticada.

“Las cosas no funcionaron, a él nunca le mató el tema del matrimonio y yo me dejé llevar por esa idea, entonces dije ‘si a él no le gusta, pues yo tampoco es que me mate por eso, estoy bien así’. Entonces, yo digo que no hay malas personas, sino personas que en ese momento no son para uno”, esta fue la versión de la presentadora sobre la razón por la que no caminó hacia el altar con el padre de sus hijos Matías y Salvador.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se reencontraron para presenciar el cumpleaños de Salvador - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Carolina Cruz no quiere vivir con su novio

En la misma entrevista en la que la conductora del matutino Día a Día conversó con la actriz y exparticipante del reality Yo me llamo, Camila Jiménez, para el programa de YouTube llamado Mójate la palabra con Camy, la vallecaucana también se refirió a su actual relación que ya cumple más de un año.

Carolina Cruz contó cómo hace para llevarse bien con su expareja Lincoln Palomeque - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

En el espacio, Carolina aseguró que no se siente lista para convivir con su novio ni con alguien más, pues su hijos son su prioridad en esta etapa de su vida. Adicionalmente, comentó que sus encuentros con el joven sanadresano ocurren fuera de su hogar, pues separa su romance de su faceta como mamá.

“No quisiera convivir con nadie, a hoy, porque vivo con mis dos hijos y yo trato de manejar mi relación con mi actual pareja muy respetuosamente por mis hijos. Mis espacios para verme con mi pareja no son en mi casa, para eso hay otros espacios, yo lo respeto por mis hijos porque en el apartamento en el que yo vivo es el mismo en el que vivíamos antes todos como familia y para mí es como el lugar sagrado de mis hijos, yo duermo en la cama con ellos y yo respeto eso”.

De esta forma, la presentadora dio a entender que por el momento no se encuentra interesada en formalizar su relación con el piloto Jamil Farah, ya que siente que debe darle un tiempo y espacios diferentes a sus hijos que todavía no se acostumbran a verla con un hombre diferente a su padre.

Carolina Cruz lanzó piropo a Lincoln Palomeque en defensa de su novio - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Además, Carolina Cruz también aseguró que por el bienestar de Matías y Salvador decidió mantener buenas relaciones con Lincoln Palomeque para que ambos crezcan viendo a sus padres felices.

“Nosotros nos la llevamos muy bien, la gente siempre me pregunta y me pide consejos para sanar y mantener una comunicación sana con sus exparejas. Siempre les digo que lo mejor es pensar en que los niños vean a las partes felices”, añadió Carolina.