Yeferson Cossio dejó ver cómo se ve sin los aparatos en sus piernas: “Me sentí liviano”

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido que con cada una de sus apariciones en redes sociales despierta comentarios, ya sea por las obras sociales en diferentes temas o como la más reciente, la cirugía para aumentar su estatura.

Calificada como una de las intervenciones quirúrgicas más dolorosas del mundo, el paisa ha retratado en sus redes sociales los aparatosos momentos que ha afrontado durante el proceso. Uno de esos, el accidente que vivió cuando se movilizaba en su silla de ruedas y esta se rueda, haciéndolo aterrizar sobre los aparatos de metal que tiene en sus piernas.

Recientemente, el influenciador mostró a través de sus InstaStories cómo se veían sus piernas sin toda la indumentaria clínica para terminar con el proceso de aumentar su estatura. Sumado a esto, dejó algunos mensajes dentro de las imágenes en los que señaló sentirse “muy liviano”.

En el video se pudo observar al paisa con unos tubos que salen de sus piernas, lo que generó cierto temor entre sus seguidores para posteriormente, mostrar los hierros que tenía adheridos a sus piernas.

“Hoy me quitaron los aparatos. Sentía las piernas tan livianas, jajaja ese metal es pesado”, escribió el creador de contenido inicialmente. Sin embargo, no todo podía ser perfecto, ya que después de esto, debieron ponerle otras herramientas que ya serían parte del proceso final y así terminar el suplicio que ha vivido en los últimos meses.

Las opiniones estaban divididas en la publicación, pues los comentarios señalaron que era una decisión que él mismo había tomado por vanidad y otros, lo alentaron a culminar el proceso. Entre los más destacados están: “Tenerlo todo y ahora quedar mal por estupideces”; “él mismo decidió eso, nadie lo mandó a hacerse algo tan innecesario”; “uno mismo le busca los males al cuerpo”; “antes, frágil de mente, ahora frágil de mente y cuerpo”; “Yefito ya casi terminas, ánimo”, entre otros.

Por qué se sometió a la cirugía

La decisión de someterse a esta intervención para aumentar su estatura se dio a finales de 2023 cuando revisando noticias al respecto, encontró que podía realizarse en Colombia. Sin embargo, no había revelado los verdaderos motivos del porqué del procedimiento y no fue hasta febrero de 2024 que decidió contar la verdad de lo que lo motivó.

Las declaraciones se produjeron en medio de una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión, en el que aseguró inicialmente que: “Todo lo bueno y lo malo que hacemos, la gente lo replica. Me hubiese gustado tener un mentor o algo así para evitarme varios errores. Me hice los de los senos y se me vino mucho encima y yo estaba cerrado”.

Yeferson Cossio pidió disculpas a Carolina Gómez, su novia, por hacerla sufrir durante su cirugía de alargamiento de piernas - crédito @yefersoncossio/Instagram

Posteriormente, aseguró que todo se debió a un complejo que se creó él mismo después de que los rumores sobre su fractura de piernas hubiese sido una fachada para aumentar su estatura. También recordó que fue justamente ese sentimiento de rechazo que lo llevó a operarse, lo cual ha tenido que padecer por la fuerte recuperación.

“Cada noche me despertaba 30 o 35 veces, sin exagerar. Estaba cansado todo el tiempo, adolorido. Me despertaba, me movía para un lado y para el otro, el desespero terrible, porque no para y como cada día se alarga un centímetro es peor y peor. Terrible, menos mal ya pasó”, concluyó.

Asimismo, dijo que no era fácil y que su novia Carolina Gómez ha tenido que afrontar todas las complicaciones, por lo que está agradecido con la joven, que ha estado atenta siempre a sus cuidados.