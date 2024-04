Si Duque hubiera decretado un día cívico “las bodegas hubieran incendiado el país”, según Julián Sastoque

El concejal Julián Sastoque cuestionó el decreto de día cívico por parte del presidente Gustavo Petro - crédito Oscar Chipatecua/Concejo de Bogotá

El presidente Gustavo Petro decretó el 19 de abril como día cívico, explicando que el objetivo de esta iniciativa es reducir el consumo de energía y agua en las ciudades de mayor tamaño, como una medida ante la situación de emergencia que enfrenta la nación debido a las graves consecuencias provocadas por el fenómeno de El Niño.

No obstante, varios sectores políticos han criticado al mandatario por esta decisión. Un ejemplo es el concejal bogotano Julián Sastoque, que señaló que, si el expresidente Iván Duque hubiera emitido dicho decreto, los afines al Gobierno actual probablemente hubieran causado revuelo en las redes sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En su publicación, Sastoque apuntó hacia las “bodegas”, pues de acuerdo con él si hubiese sido Iván Duque quien decretaba un día cívico en la misma fecha de su cumpleaños, hubieran “incendiado el país”. No obstante, según él, ahora se dedican a justificar las acciones del Gobierno.

Las palabras exactas del concejal fueron las siguientes: “Dónde Duque hubiese decretado un día cívico, no se, en su cumpleaños, las bodegas estarían incendiando el país. Ah, verdad que ahora facturan y les pagamos desgraciadamente de nuestros impuestos para justificar cualquier acto de idiotez, derroche y desgobierno”.

Julián Sastoque dice que "las bodegas" hubieran "incendiado el país" si Duque decretaba un día cívico - crédito @ElJuliSastoque

En relación con su decisión, el presidente Petro comentó que: “Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, para que podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en las grandes ciudades. No para que no se tome agua, sino para que la tomemos en un lugar diferente a donde hay estrés hídrico”.

El decreto 500 de 2024, difundido a través de los canales oficiales del Estado, establece la creación del Día Cívico de la Paz con la Naturaleza. La jornada ocurrida el 19 abril, estuvo dirigida principalmente a los trabajadores y proveedores de servicios de instituciones públicas y del sector educativo. Sin embargo, también se incentiva la participación de aquellos en el sector privado.

Por otro lado, además Sastoque, una senadora de su mismo partido político, de igual modo dedicó una publicación por medio de su cuenta de X a cuestionar la medida tomada por el primer mandatario colombiano. Se trata de Angélica Lozano quien criticó un acto que se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar mientras se desarrollaba el día cívico.

“El absurdo ‘día cívico’ de hoy anunciado ayer, ¿es para celebrar la ‘rebeldía’ entendida como el delito de rebelión de los alzados en armas contra el estado? No comprendo el sentido de lo que dicen en tarima (video). ¿La toma del Palacio igualado a la Constitución del 91?”, dijo Lozano en su publicación de X.

Angélica Lozano crítica evento de la Plaza de Bolívar durante día cívico decretado por el presidente Petro - crédito @AngelicaLozanoC

Adicionalmente, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no se sumó al día cívico, y comentó que la administración distrital mantendrá sus operaciones habituales, manifestando su desacuerdo con la inesperada propuesta del presidente. Asimismo, aconsejó a los ciudadanos que, incluso en el día cívico, continúen contribuyendo al ahorro de agua diario, independientemente de si les corresponde o no el turno de racionamiento.

De hecho, en relación con lo último, el jefe de Estado agradeció a los mandatarios que se sumaron a su iniciativa, y comentó que se seguirá monitoreando el nivel de los embalses. “Agradezco a los mandatarios, al sector privado y a todos los ciudadanos que se unieron al día cívico para un ahorro de agua y energía. No podemos bajar la guardia y solo juntos podemos salir de esta. Este fin de semana seguiremos monitoreando el nivel de embalses y las medidas ante cualquier eventualidad”.