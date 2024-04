Mujer denunció haber sido abusada sexualmente durante una consulta en un centro médico de Soacha

Mujer denunció que fue abusada sexualmente durante una consulta médica en Soacha, Cundinamarca - crédito Pixabay

Continúan las denuncias de abuso sexual en centros médicos en Colombia. Esta vez, luego de que una mujer denunciara que fue víctima de abuso sexual mientras asistía a una cita en un centro médico del municipio de Soacha, Cundinamarca.

La víctima relató ante las cámaras de Citytv, que el presunto abuso sexual ocurrió durante un examen ginecológico. De acuerdo con su relato, el doctor le indicó la necesidad de realizar una prueba de embarazo, la que, según él, llevaría a cabo personalmente mediante una serie de revisiones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La víctima contó que el médico se quitó los guantes y la tocó inapropiadamente - crédito Pixabay

La víctima contó al noticiero bogotano que, de un momento a otro, el médico procedió a quitarse los guantes y comenzó a tocarla inapropiadamente. “Se retira el guante, me pone una mano sobre mi estómago y la otra la deja recaer sobre mis partes íntimas”, relató la joven al citado medio.

La mujer además afirmó que el médico le hizo comentarios obscenos, lo cual la colocó en una posición de vulnerabilidad e intimidación, dada su incertidumbre sobre cómo responder al abuso experimentado por parte del profesional. La víctima sospecha que ella podría no ser la única víctima del citado doctor.

Citytv conoció que, por ahora, el centro médico implicado ha comunicado que el hombre acusado de la agresión sexual ha sido suspendido de sus funciones, en espera de los resultados de las investigaciones judiciales e internas en curso relacionadas con los hechos denunciados.

El médico fue suspendido de su cargo, mientras se adelantan las respectivas investigaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La entidad así mismo aseguró al noticiero que ha mantenido comunicación constante con la presunta víctima para brindarle atención psicosocial, a través de la Línea Púrpura, así como asesoramiento legal.

“No permitiremos que algún acto de violencia o abuso contra la mujer”

Luego de que el caso fuera expuesto por Citytv, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció y, a través de sus redes sociales, rechazó el abuso sexual contra la mujer y aseguró que desde la entidad no permitirán que ningún caso de ese tipo quede invisibilizado.

“No permitiremos que algún acto de violencia o abuso contra la mujer quede invisibilizado. Es nuestro deber como sociedad denunciar y condenar firmemente cualquier hecho que atente contra su integridad”, escribió el mandatario regional en su cuenta de X (antes Twitter).

Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, aseguró que no permitirá que el caso de abuso sexual que invisibilizado - crédito Juan Páez/Colprensa

A renglón seguido, el gobernador Rey agregó: “Desde que tuvimos conocimiento de las denuncias, a través de las redes sociales de una paciente, la gerencia del hospital actuó de inmediato activando los protocolos establecidos. La víctima ha recibido atención psicosocial mediante la #LíneaPúrpura y se ha iniciado una investigación interna para garantizar justicia y transparencia en el proceso”.

El mandatario regional así mismo confirmó que, como medida preventiva, el médico implicado en las acusaciones fue retirado de la entidad. Adicionalmente, dio a conocer que hicieron acompañamiento a la mujer para que denunciara el abuso sexual de manera formal ante la Fiscalía General de la Nación, contando además con asesoría legal, en un esfuerzo por asegurar una pronta y efectiva administración de justicia.

La denuncia se dio a conocer a tan solo días de que una joven denunciara que había sido víctima de un presunto abuso sexual durante una consulta médica, por parte de un ginecólogo en la Clínica Infantil Colsubsidio, ubicada en Bogotá.

Una mujer denunció que fue víctima de un abuso sexual durante una cita médica en la Clínica Infantil Colsubsidio de Bogotá - crédito Cuartoscuro

De acuerdo con la joven, los hechos ocurrieron el miércoles 10 de abril de 2024, cuando asistió a un seguimiento postoperatorio de control de una histerectomía que le realizó el mismo doctor al que señaló de abusarla sexualmente. El hombre fue identificado como Carlos García.

“Saca una crema de su bolsillo y la comienza a poner (...) después de pasar varios minutos de tocarme, me empiezo a sentir incómoda (...) Luego puso su dedo en una parte íntima y sus movimientos empiezan ser bruscos. Le digo que me siento incómoda y me dice que se me va a pasar”, contó en diálogo con RCN Radio.

“Pensé que todo eso lo haciendo para introducirme el especulo, pero ni fue así. Termina de hacer estos movimientos luego de 40 minutos, va al baño, se lava las manos y luego me limpia mi zona íntima”, agregó.

Pese a ser una denuncia pública, hasta el momento ni la Clínica Infantil Colsubsidio, ni la EPS Famisanar, se han pronunciado al respecto.