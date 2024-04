“No se perdió ni un plátano”: un camión de carga se volcó y los residentes recogieron y apilaron todo

La comunidad en esta ocasión, en vez de saquear la mercancía y aprovecharse de la situación, colaboró recogiendo y apilando la carga a un costado - crédito @SoyDrGarcia

En un acto de solidaridad que se destaca en medio de incidentes previos de saqueo, residentes del municipio de Tibasosa, en el departamento de Boyacá, se unieron para ayudar al conductor de un camión que se volcó mientras transportaba plátanos.

Los lugareños se apresuraron no para apropiarse de la mercancía, como ha sucedido en innumerables ocasiones pasadas, sino para recogerla y apilarla, asegurando que no se perdiera ni un solo plátano del cargamento. El gesto, sin lugar a duda, fue resaltado como un modelo de cultura y apoyo comunitario, contrastando significativamente con eventos anteriores en diferentes partes de Colombia donde la respuesta de la comunidad ante accidentes similares ha sido la de aprovecharse de la situación.

Los hechos se presentaron e la mañana del sábado 20 de abril cuando el vehículo se transportaba en una vía cercana al mencionado municipio boyacense. Aunque hasta el momento se desconoce cómo fue que el camión terminó volcándose, casi la totalidad de la carga terminó en la carretera, por lo que los habitantes de la zona decidieron ayudar al transportador en su apuro.

Lejos de escenas de caos tras accidentes similares, los habitantes de Tibasosa trabajaron juntos para asegurar que la mercancía de un camión volcado no se perdiera, en lo que ha sido aplaudido como un acto de gran valor humano - crédito @SoyDrGarcia / X

“Lo que se dañó lo dejaron a un lado y no se perdió ni un solo plátano. Esa es la cultura que debe tener el colombiano. Donde no se pierda absolutamente nada, donde ayudemos en vez de robar los camiones que se volcan y son siniestrados. Ese es el ejemplo que está dando Boyacá al mundo”, dijo el usuario que grabó la acción de los ciudadanos.

De igual forma, en redes sociales los internautas también aplaudieron el gesto y mencionaron que las demás regiones debían tomar ejemplo: “Por eso son grandes...humildes, trabajadores y buena gente. Viva Boyacá”; “Eso es un excelente ejemplo de solidaridad y honestidad de los habitantes de Tibasosa, Boyacá para toda Colombia. Excelente”; “Felicitaciones, aunque este debería ser un acto normal. ¿En que momento ser honrado se convirtió en una virtud?”; son algunos de los comentarios que se leen.

No obstante, hubo quienes dejaron mensajes criticando los actos que frecuentemente suceden en otras sectores del territorio colombiano, donde muchos ciudadanos no actúan de buena fe: “En la costa no queda ni el camión”; “Si fuera en otra parte se habrían robado hasta el camión y le habrían echado la culpa al árbitro por una falta previa, que no fue”; “Ellos comen es papa por eso no se los llevaron”; “Esa es la diferencia entre el boyacense y el costeño nada que hacer”.

Casos previos de saqueo

Habitantes de Tasajera saqueando la gasolina del camión cisterna accidentado en la Troncal del Caribe, carretera que pasa enfrente del pueblo - crédito redes sociales

Casos previos en otras regiones del país han derivado en saqueos después de volcamientos de camiones, donde la mercancía queda expuesta. En Córdoba, por ejemplo, un incidente con un camión cargado de cerveza resultó en el robo de su carga por parte de algunos residentes de una vereda en Sahagún; pese a que ciertas personas llegaron con el fin de ayudar al carguero, muchos otros terminaron llevándose varias canastas repletas de bebida alcohólica en un momento de ausencia de autoridades.

A estos hechos se suma el ocurrido en Tasajera, municipio perteneciente al departamento de Magdalena; sin embargo, el saqueo de un camión cisterna culminó tragedia luego de que el vehículo de carga pesada explotara dejando un saldo de múltiples personas fallecidas, quienes intentaban extraer el combustible.

Estos incidentes reflejan una problemática de seguridad y moral que enfrenta diversos sectores de Colombia. Sin embargo, la reacción de los habitantes de Tibasosa frente al accidente del camión de plátanos muestra una cara diferente, resaltando valores de solidaridad y ayuda mutua. De otro lado, los actos de saqueo anteriormente mencionados dejan ver la necesidad de promover y fortalecer la conciencia comunitaria y el respeto por la propiedad ajena, así como también destaca la importancia de la respuesta y presencia inmediata de las autoridades en estos incidentes para prevenir desenlaces negativos.