Mari Manotas, la ex de Alejandro Riaño, sorprendió con “cosas que suceden” después del divorcio: “Me toca sola”

Mari Manotas, exesposa de Alejandro Riaño, se destaca –además de su innegable belleza–, con la creación de contenido en sus redes sociales. La arquitecta y diseñadora de profesión, lleva dos años distanciada del comediante, desde que confesaron que daban por terminado su matrimonio en 2022.

Fruto de la relación que sostuvo con Riaño nacieron sus tres hijos: Antonio, Agustín y Matilde. La caleña decidió darse una nueva oportunidad en el amor, meses después de haber superado el proceso de ruptura y en redes sociales ha hablado sobre cómo llevó el proceso de volver a la soltería, además, de las señales que le pusieron en el camino para tomar la decisión.

Sin embargo, Manotas no había hablado sobre lo que tuvo que enfrentar tomo mujer y como mamá, después de confirmar que el su matrimonio llegaba a su final. Las críticas, de acuerdo con la influenciadora, vienen tanto de hombre y sorprendentemente de mujeres que la señalan en ocasiones de ser una mala mamá por querer viajar sola.

A través de una publicación que fue replicada en redes sociales, habló de “lo que nadie te dice antes de separarte” y más cuando existen hijos de por medio. Inicialmente, bromeó sobre la forma en la que se enteraron sus padres sobre su divorcio, ya que la noticia se filtró primero en redes sociales y medios de comunicación, antes de poder confirmarles a sus familiares.

“Todas las vacaciones, salidas a almorzar, compras de regalo y demás, ahora solo aplican para uno, o sea que los gastos son bien berracos –recalcando que en su caso son tres hijos– cualquier paseíto que quiera hacer con mis hijos cuenta por uno solo”, agregó.

Una relación civilizada con Alejandro Riaño

Asimismo, enfatizó en las celebraciones de cumpleaños, pues todavía está en esa etapa en la que no comparte estas celebraciones con Alejandro Riaño. “Entonces la fiesta de cumpleaños me toca a mí sola, antes uno pagaba 50/50″, afirmó.

Otro de los puntos que le ha tocado afrontar son las celebraciones importantes como Navidad, Año Nuevo o Semana Santa, ya que un año le corresponde con el comediante y otro a Manotas.

“24 y 31, un año le toca al papá el 24 y a mí el 31, pero el siguiente año cambiamos. Así que desde el primero de enero nosotros ya tenemos organizado lo que va a pasar a final de año”, puntualizó la expareja de Alejandro Riaño.

También aprovechó la oportunidad para recordar las críticas que recibió por viajar sola en la Semana Santa de 2024, mientras que al comediante lo felicitaban por su excelente labor al cuidado de sus hijos: “Como si estuviera haciendo una obra de caridad por pasar tiempo con sus hijos … Mujeres, dense cuenta que el papá pase tiempo con los hijos es lo normal”.

Finalmente, dos de los temas que más le costaron enfrentar fueron el volver a salir a caminar tomada de la mano de su actual pareja y conocer a la suegra, esta última la más complicada porque “tengo tres hijos”.

Y no menos importante: con las comparaciones entre la expareja y el actual romance que sostiene, ha aprendido a no sentirse culpable por disfrutar el tiempo a solas y mostrarse al natural en la intimidad, teniendo en cuenta que tiene una cicatriz por su cesárea.

Los comentarios de algunos internautas no tardaron en aparecer, entre los que destacan: “Totalmente de acuerdo contigo”; “Mari es una de las pocas en redes que no romantiza el embarazo, la maternidad y el matrimonio y me parece genial. Tiene toda la razón 🙌”; “es verdad, no hay empatía entre muchas mujeres”, entre otros.