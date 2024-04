Mafe Walker causó indignación en ‘La casa de los famosos Colombia’: esta sería la razón

Mafe Walker es duramente criticada por el desperdicio de agua durante la competencia - crédito prensa del Canal RCN

Mafe Walker se ha ganado el cariño de los colombianos durante su paso por La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido, que dice hablar lenguaje alienígena, se ha mostrado como una de las participantes más calmadas y empáticas de esta primera temporada del reality del Canal RCN.

En redes sociales, varios de los seguidores del programa se han preguntado si los famosos que participan de esta edición tienen conocimiento de la escasez de agua en la capital del país, debido al anuncio del alcalde Carlos Fernando Galán sobre los racionamientos en las nueve zonas que destinó el mandatario local para disminuir el consumo del líquido vital.

Varios seguidores del programa iniciaron una campaña en redes sociales en contra de Mafe Walker, ya que no estarían contentos con el uso desmedido de agua de la concursante. A través de diferentes publicaciones, han hecho un llamado incluso al Jefe pidiendo que interponga una sanción –ya sea nominación directa o expulsión de la competencia– por el desperdicio del líquido vital que hace la mujer.

Comentarios como por ejemplo: “Que alguien le enseñe a manejar el reloj de arena a Mafe Walker, qué gastadera de agua bañándose”; “Bogotá en racionamiento de agua y Mafe Walker se demora más de media hora en la ducha con la llave abierta”; “Jefe, por favor nomine a llamatrina por el desperdicio de agua. Es por un tema de obediencia como dicen en la casa de hace lo que él dice”; “hoy nominamos a llamatrina por desperdiciar agua”, entre otros.

En defensa de Walker, hay quienes señalaron que el concursante conocido como Pantera informó durante su liderazgo que la ciudad entraba en racionamiento, por medio de un comunicado que envió el Jefe a los famosos dentro de la casa. Pero al parecer, a la creadora de contenido no le habría quedado clara esta instrucción y continúa desperdiciando agua.

“Por el fenómeno de El Niño, la ciudad de Bogotá está en racionamiento de agua, y La Casa de los Famosos Colombia se unirá a esta causa. Minutos antes de quitar el agua, les avisaré para que puedan abastecerse porque se volverá a suministrar 24 horas después”, mencionaba la carta.

Julián Trujillo no se baña porque es “agua”

La confesión de Julián Trujillo se presentó durante la novena semana de competencia en La casa de los famosos Colombia, mientras sostenía una conversación con Mafe Walker. De acuerdo con el actor, tomó la decisión de no bañarse después de haber llegado de esa eliminación en la que resultó victorioso; sin embargo, aclaró que cuando sale a la calle sí toma una ducha.

“Para mí bañarme es algo especial, es el agua, yo soy agua. Este es un medidor de mi estado emocional. Cuando estoy contento claro me baño, pero cuando no, pues no lo hago”, contestó el actor. Mientras Mafe lo escuchó atentamente, no dudó en lanzarle otro interrogante: “¿el agua te calma o qué?, porque si es así deberías bañarte amor y conectar con ella para que te actives”.

A lo que el actor respondió que efectivamente tiene una conexión con el agua de activación: “Sí, el agua me activa. Por eso es que cuando estoy afuera siento que mi día no ha comenzado si no me baño antes, tampoco salgo de la casa sin ducharme. El problema es que como acá no salgo, la mente también me juega en contra y por eso no siento la necesidad de hacerlo”.