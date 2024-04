Carlos Antonio Vélez le tiró a Maduro y Petro: “Quieren que creamos sus mentiras estos comunistoides”

El periodista deportivo es uno de los principales detractores de los gobiernos progresistas que están activos en Colombia y la región - crédito Carlos Antonio Vélez oficial, Presidencia Colombia, Presidencia Venezuela

El comentarista Carlos Antonio Vélez lanzó críticas contundentes contra los líderes de izquierda de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), quienes expresaron su descontento con Ecuador por la detención del exvicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México en Quito.

Vélez expresó su opinión durante su programa en la emisora Antena 2, mostrando su rechazo a las acciones de figuras políticas como Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Gustavo Petro, quienes mostraron su apoyo a Glas, calificándolo de forma controvertida como asilado político.

Carlos Antonio Vélez: “Se creen sus mentiras”

Vélez, conocido por su oposición a las políticas de izquierda, criticó duramente a los mandatarios por lo que considera una hipocresía y un apoyo indebido hacia Glas, desviándose de la legalidad y el respeto a las decisiones judiciales ecuatorianas.

El periodista deportivo fue bastante duro con el arbitraje del torneo de clubes más importante del mundo - crédito Mariano Vimos / Colprensa

Este evento tuvo lugar el miércoles 17 de abril de 2024, durante una reunión virtual liderada por Xiomara Castro, presidenta de Honduras.

“Eso es lo que hace Maduro todos los días con los opositores (no respetar sus derechos) en esas elecciones de mentiras y de papel avaladas por el mesías nuestro”

Durante la reunión de Celac, Maduro anunció la ruptura de relaciones con Ecuador y el cierre de las oficinas diplomáticas venezolanas en dicho país, en una medida que fue apoyada por Díaz-Canel y Petro, entre otros.

El presidente Petro suspendió el gabinete bilateral que tenía programado con el gobierno ecuatoriano para el 25 de abril - crédito Colprensa

Estas decisiones se dieron en el contexto de la captura de Jorge Glas, condenado por corrupción en Ecuador, quien se encontraba refugiado en la embajada mexicana en Quito.

“Son tan buenos mentirosos que se creen hasta sus propias mentiras. ¿Vieron de Maduro? Rompe relaciones con Ecuador dizque por romper la institucionalidad y hasta que no se respeten las leyes y se restituya el derecho”, aseguró Vélez.

El comentarista utilizó su espacio radial para cuestionar la legitimidad de las acciones de los líderes de Celac, enfocándose particularmente en la posición de Maduro, a quien acusó de no respetar los derechos de los opositores en Venezuela, a la vez que se presenta como defensor de derechos en el escenario internacional.

El diálogo entre Lula y Petro abordaron una propuesta para abordar la crisis en Venezuela, con una propuesta para el dictador Nicolás Maduro - crédito Johan Manuel Largo/Infobae

Vélez evitó mencionar directamente a Gustavo Petro, refiriéndose a él como “el mesías”, para evitar posibles confrontaciones, pero dejó clara su desaprobación hacia el apoyo mostrado por el presidente colombiano y otros líderes de la región hacia Jorge Glas.

Este acontecimiento resalta las tensiones políticas y diplomáticas en América Latina, enfatizando las divisiones ideológicas que persisten entre los países miembros de la Celac.

La crítica de Vélez también subraya el debate sobre la asistencia a individuos condenados por corrupción bajo la etiqueta de persecución política, generando interrogantes sobre la coherencia de las políticas exteriores de los países involucrados y sus principios democráticos.

Luego de su pausa activa del fútbol, habló de Pep Guardiola, a quien tilda del ‘inventor del fútbol’ en un modo sarcástico y aseguró que “No pudo” contra el Real Madrid.

Luego también habló sobre la polémica del partido entre Millonarios y Junior y aseguró que: “¡Jodido no saber la ley de juego! Cuando regresen a Barranquilla a estudiar el reglamento… Urgente. ¿Y el árbitro? Se equivocó al no sancionar una falta. Pero no puede anular el gol de @MillosFCoficial porque la falta que ignoró no hace parte de la llamada APP (jugada que termina en gol), ya que está comenzó con el Tiro de Esquina. El juez no tiene por qué permitir la rebeldía de nadie. Le faltaron calzones al hombre. Para eso son las tarjetas… ¡Úselas!”.

El periodista cuestionó la falta de conocimiento del reglamento por parte de los jugadores del Junior - crédito @@velezfutbol/X

Luego afirmó: “Junior es el rey de la irregularidad. Se podría morir de hambre con la nevera llena, porque no tiene muñeca, porque no administra tiempos, porque puede regular cargas, que es muy distinto a lo que representa el juego como tal, una cosa es el aspecto físico, la repartición de panes y peces, y otra cosa es el juego. Y en el juego hay vacíos porque si el técnico es plano el equipo es plano. Se salvó de que Envigado le ganara, que es una piedra en el zapato”.