Así fueron los momentos previos a la presentación de Shakira en Coachella: la cantante publicó fotografías

Shakira reveló emocionantes imágenes sobre los momentos previos de su presentación en el festival Coachella 2024 -crédito @ShakiraFandoms1/X

La cantante barranquillera Shakira sorprendió a sus seguidores y al público general al anunciar su próxima gira mundial Las mujeres ya no lloran durante su presentación sorpresa en el festival de música Coachella 2024.

Este anuncio viene tras el lanzamiento de su más reciente álbum que lleva el mismo nombre, cuya expectativa se incrementó después de siete años sin lanzamientos musicales por parte de la artista, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados del evento.

La colaboración sorpresa de Shakira con Bizarrap en Coachella cautivó a los asistentes -crédito @ShakiraFandoms1/X

En esta edición de Coachella, desarrollada en Indio, California (Estados Unidos), contó con el show del productor y DJ Bizarrap. El argentino deslumbró a la audiencia al invitar a Shakira al escenario. Juntos interpretaron La Fuerte y la BZRP Music Sessions #53, temas que han capturado la atención de millones a nivel global. Estas colaboraciones marcaron un punto alto en el regreso de la carrera de la artista barranquillera, reflejando una vez más su capacidad para reinventarse y mantenerse en la cima de la industria musical.

Bizarrap y Shakira sorprenden con su actuación en Coachella 2024 -crédito redes sociales

El anuncio de su gira, prevista para iniciar en noviembre de 2024 en Estados Unidos, ha generado gran emoción entre los fans: “Tengo algo que compartir... ¡Biza, me voy de tour finalmente! Empezaré aquí, en noviembre en esta ciudad, ¡No puedo esperar!”, expresó Shakira.

Shakira antes de su presentación en Coachella -crédito @shakira/Instagram

Por otro lado, la cantante barranquillera capturó todas las miradas previo a su presentación en Coachella. A través de su cuenta de Instagram, donde es seguida por más de 90 millones de personas, compartió una serie de fotografías en las que se la veía disfrutando de las calles de California y luciendo un llamativo atuendo azul oscuro con estampado amarillo.

Shakira deslumbra con fotos previas a su aparición en Coachella -crédito Nicolas Gerardin/Instagram

Las imágenes, acompañadas por el texto “Minutos antes de mi presentación pop up y anuncio de la gira en Coachella”, generaron una ola de elogios y comentarios positivos de sus seguidores, evidenciando el afecto y la admiración que genera la artista.

Shakira antes de su show en Coachella -crédito Nicolas Gerardin/Instagram

“De solo pensar que pude pasar por la misma carretera y no saber que estabas en la misma área, me da dolor de cabeza”; “Debe ser muy difícil haber querido destruirla y ahora verla brillar más que nunca! 😍”; “Se los juró que vi esta foto y me dieron ganas de llorar de lo hermosa y fuerte que es mi Diosa, Dios mío no sé, este amor tan lindo que siento por Shakira más que hermosa y radiante es un ejemplo de residencia y mucha disciplina”; “Definitivamente demos gracias que se separó del fulano, está más linda; “Lo hermosa, lo libre, lo feliz que estás Shaki””, fueron algunas reacciones en la publicación de la cantante barranquillera.

Fotos de Shakira en Instagram recibieron millones de elogios antes de su presentación en Coachella -crédito Nicolas Gerardin/Instagram

La actuación de Bizarrap y Shakira en Coachella, junto con el anuncio de la gira de la cantante colombiana, generó buenos comentarios de los fanáticos de ambos artistas latinos acerca de su presentación. El productor argentino también publicó una imagen junto a la intérprete de Monotonía momentos previos al show, en el que se puede observar que estaban preparándose para su presentación en el importante escenario internacional.

Shakira y Bizarrap comparten momentos únicos en el escenario de Coachella -crédito @carla_dirty/X

Asimismo, una usuaria compartió un video del momento de ensayo para la presentación de los artistas. En clip se puede observar la preparación de las imágenes que proyectaron durante el show: “Shakira el día de ayer ensayando en Coachella con los visuales que usó en Times Square”, escribió una internauta.

La actuación de Bizarrap en Coachella destacó por la sorpresiva aparición de Shakira -crédito @ShakiraXpace/Instagram

Shakira y Bizarrap han dado muestras de su destreza artística y comercial, marcando un precedente notorio en uno de los festivales de música más importantes del mundo. El anuncio de Shakira respecto a su tour, sumado a su actuación junto a Bizarrap, reafirma su posición como una de las figuras más destacadas y queridas de la música latina.