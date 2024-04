Ariadna Gutiérrez se convirtió en la nueva eliminada de ‘La casa de los famosos 4′

Ariadna Gutiérrez se convirtió en la doceava eliminada de 'La casa de los famosos 4' de Telemundo - crédito @telemundorealities/Instagram

Ariadna Gutiérrez se convirtió en la doceava eliminada de La casa de los famosos 4 que se transmite por Telemundo, en el que estuvo varias veces sentenciada y era salvada por los millones de seguidores. Sin embargo, en esta oportunidad los votos no fueron los suficientes para dejarla una semana más en la competencia por USD$ 200.000, ya que algunos afirmaron que fue vulnerada en el más reciente posicionamiento y su salud mental se estaría viendo perjudicada.

Y es que la también modelo colombiana vivió un acalorado momento en el posicionamiento de la noche del domingo 14 de abril, cuando respondió severamente a los ataques que propinó Aleska Génesis, expareja de Nicky Jam. De acuerdo con Gutiérrez, en varias oportunidades fue víctima de “maltrato” a pesar de que la Jefa repitió en varias ocasiones que esto no quedó en evidencia.

“Lupillo se ha portado como un caballero, yo nunca he dicho lo contrario; pero también ha sido una persona obsesiva con tenerme como un objeto, como un trofeo. Cuando no consiguió lo que quería hizo lo que hizo. No duró ni 24 horas, armar un cuarto nuevo, traicionar a su equipo cuando nos habíamos jurado lealtad”, fue la defensa de la ex reina de belleza.

Ariadna Gutiérrez en 'La casa de los famosos Estados Unidos' - crédito @lacasadelosfamosostlmd/Instagram

La beldad colombiana apareció frente a las cámaras del formato televisivo vistiendo un imponente traje de un solo hombro en color rojo encendido con corte en la cintura. Momentos previos a que el conductor del reality mencionara su nombre, Ariadna se veía nerviosa y con un poco de ansiedad por escuchar el nombre del siguiente eliminado, por lo que al ser mencionada no dudó en mostrar alegría por dejar de lado el encierro.

“Bueno. Felicidades, felicidades, felicidades”, le dijo a su compañera salvada, fundiéndose en un abrazo fraterno y enviando un contundente mensaje a sus compañeros de Tierra: “Go, go, go, go ... Ven acá, diles que se mantengan fuertes”, mientras con sus manos hacía un corazón en agradecimiento a sus seguidores por no salvarla y decirles “gracias”.

La exreina colombiana envió un mensaje a los integrantes de su equipo y agradeció a sus seguidores por el apoyo - crédito @telemundo/Instagram

Las reacciones tras su eliminación en redes sociales no se hicieron esperar, por lo que varios internautas que guardaban la esperanza de que la sucreña fuera salvada lamentaron su salida: “Ariadna siempre dijo la verdad”; “prefirieron eliminar a la víctima que al acosador”; “ARIADNA NENA❤️ estamos contigo, pero lo mejor que te pudo pasar era irte de esa casa 🔥🔥”; “FRAUDE”: señalaron algunos al ver a la reina abandonar.

Momentos que marcaron su paso por LCDLF4

La ex Señorita Colombia tuvo varios traspiés en la competencia de La casa de los famosos 4 de Telemundo, pues en repetidas ocasiones se le vio indispuesta con algunos de sus compañeros. Especialmente en el caso de Maripily Rivera, que le reclamó a Ariadna en repetidas ocasiones las aparentes humillaciones que protagonizaban algunos de los integrantes de su equipo en su contra.

“Tú eres la primera que no tratas a uno como debe de ser”, visiblemente molesta reclama Maripily, a lo que la ex reina de belleza argumentó: “La familia no se trata como tú humillas a la gente”.

La ex reina de belleza le cantó la tabla a la empresaria y presentadora puertorriqueña en medio de una discusión por la actitud con su equipo - crédito @lacasadelosfamosostlmd/Instagram

Nuevamente, Rivera arremetió y aseguró que se ha sentido humillada en repetidas ocasiones: “Me humillan ustedes con sus actitudes y sus estrategias. Su manera de quererme a mí es faltar el respeto”, agregando que la modelo colombiana se unió a Lupillo Rivera para sentirse protegida y no porque precisamente esté intentando comenzar un romance con el ex de Belinda.

“Lo siento mucho. No te vengas a hacer la santa que santa no eres y no te vengas a hacer la boba porque tampoco boba eres”, finalizó la boricua.