Semana crucial para el Gobierno nacional: tras ataques de Gustavo Petro, Senado debatirá la reforma pensional

El lunes 15 de abril de 2024, el Senado de la República retomará el debate sobre la reforma pensional, una de las banderas del Gobierno encabezado por Gustavo Petro, según ha anunciado la mesa directiva liderada por Iván Name, del partido Alianza Verde.

La sesión, prevista para las 2:00 p. m., se centrará inicialmente en la discusión y votación de una ponencia alternativa presentada por la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, que propone un umbral de contribución a Colpensiones de un salario y medio, contraponiéndose a los tres salarios mínimos sugeridos por el Gobierno nacional.

Dicho “movimiento” se registra luego de que el pasado miércoles 10 de abril, Name decidió suspender la sesión plenaria en señal de protesta por las declaraciones del presidente Petro, que acusó a los congresistas de violar la “constitución y la ley” al votar por archivar la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado de la República.

No obstante, según explicó El Espectador, desde el bando liderado por el máximo líder del Pacto Histórico contarían con los votos necesarios para rechazar la ponencia de Hurtado y avanzar con la propuesta oficial. Esto, previendo el apoyo preliminar de 10 congresistas liberales y 8 del Partido de la U, fruto de negociaciones llevadas a cabo la semana anterior.

Senado de la República podría rechazar la ponencia de Norma Hurtado

El expresidente Cesar Gaviria, actual jefe del Partido Liberal, manifestó su preocupación respecto a la reforma a través de una misiva de cinco páginas enviada a Name. Sin embargo, una mayoría dentro de su partido, así como algunos miembros del Partido de la U, se inclinarían por apoyar la iniciativa del Gobierno, aunque con ciertas condiciones.

Por su parte, el mismo medio recalcó que la exgobernadora Clara Luz Roldán y el exregistrador Alexander Vega, nuevos líderes del Partido de la U, han estado activos en el Congreso tratando de unificar la postura de sus representantes, tanto en el Senado como en la Cámara sobre diversas reformas aún en discusión.

Incluso, con el único fin de unificar criterios, Vega y Roldán habrían conversado con cada uno de los 25 parlamentarios que la colectividad eligió en el 2022, intentando encontrar una posición común frente a los retos legislativos actuales.

Sin embargo, el debate sobre la reforma de la salud parece presentar mayores complicaciones que la discusión pensional, sugiriendo un escenario político diverso y multifacético. Entre los congresistas que han manifestado su oposición a la propuesta del gobierno en materia pensional se encuentran Juan Pablo Gallo, Mauricio Gómez Amín y Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal; mientras que, por el lado del Partido de la U, además de Hurtado, están Juan Felipe Lemos y Alfredo Deluque.

Ministro de Hacienda defendió el umbral de tres salarios mínimos mensuales legales

Cabe resaltar que a pesar de que habría quienes se opondrían a que la medida contemple un umbral de tres salarios mínimos mensuales legales, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió la propuesta en medio del congreso de Asofondos, que se llevó a cabo en Cartagena: “Bajo un umbral de tres salarios mínimos, el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo dura hasta 2070 y cuatro años más si ese umbral se eleva a cuatro salarios”.

No obstante, otra de las personas que se manifestó en contra de dicha posibilidad fue Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, que señaló la urgencia de una reforma que no solo atienda las coyunturas actuales, sino que garantice la sostenibilidad futura del sistema. “El país no puede dejar pasar esta oportunidad para que Colombia logre no cualquier reforma pensional, sino la mejor posible”.

