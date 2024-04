Sofía Petro muestra sus dotes de cantante y se vuelve viral en TikTok

Sofía Petro cantando - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

Sofía Petro, hija mayor del presidente de la República con la primera dama, Verónica Alcocer, sorprendió a sus más de 443 mil seguidores de TikTok al subir un video el 9 de abril, en el que anunciaba que se estaba preparando para una presentación musical.

El comentario emocionó a su comunidad digital, puesto a que muchos de los que están pendientes de sus perfiles, no sabían que Sofía tenía talento para el canto. Sin embargo, no le dejó mucho tiempo a la intriga, sino que a las horas subió otro clip en el que se ve cómo le fue en un concierto en un bar.

“Desde muy pequeñita canto en la ducha. Este video es para decirles que abracen las cosas que aman, creo que no debe ser nada fácil tener tiempo para nada más que estar trabajando y estar en la casa. Yo no sé cómo hace la gente que tiene hijos, me parece impresionante”, comenzó diciendo acerca de su amor por la música y la importancia que esta tiene en su día a día.

Después mostró un fragmento de la puesta en escena, en la que cantó Fast Car, de Tracy Chapman. Lanzada en 1988, el tema del género folk interpretado por la estadounidense ganadora del Grammy, fue su mayor éxito. Aunque la letra no es tan directa como otras de sus canciones, también cumple con compromiso en causas sociales.

La letra cuenta la historia de una persona que busca poder mejorar sus condiciones de vida, al alejarse del entorno que le rodea. Su narradora trabaja en una tienda de convivencia y ahorra todo el dinero posible para huir a un lugar mejor, habiendo sido afectada por un padre alcohólico y una madre que la abandonó.

Cabe mencionar que la selección del sencillo por parte de Sofía Petro se debió, probablemente, al gusto de la joven de 22 años por la música que refleje el mismo activismo que ella ha defendido públicamente.

El activismo de Sofía Petro

Sofía Petro Alcocer, hija del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha convertido en una figura relevante tanto en el ámbito político como en el social de su país. Con estudios en Historia y Ciencias Políticas en el extranjero, su formación académica le ha permitido desarrollar una visión crítica sobre los desafíos que enfrenta Colombia, especialmente en temas relacionados con la paz, la justicia social y el medio ambiente. En sus perfiles se reconoce como feminista.

Desde joven, Sofía ha estado involucrada en actividades que reflejan su compromiso con los valores de igualdad y justicia. Ha participado activamente en campañas políticas y movimientos sociales, apoyando las propuestas de su padre, pero también ha sabido mantener una identidad propia articulando sus puntos de vista y propuestas sobre diversas temáticas sociales y políticas.

Su interés por el medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas ha sido notable. Sofía Petro Alcocer ha utilizado distintas plataformas para promover el diálogo sobre la importancia de proteger los ecosistemas vulnerables de Colombia y reconocer y valorar la diversidad cultural del país. Estas acciones reflejan su compromiso con la creación de una Colombia más inclusiva y sostenible.

Por otro lado, Sofía no ha estado exenta de controversias, que en ocasiones han generado críticas y debates en el entorno político y mediático del país. Sin embargo, ha sabido enfrentar estos retos manteniendo su postura y defendiendo sus ideales a través del respeto y el diálogo.

En el contexto actual de Colombia, donde se buscan caminos para la paz y el desarrollo sostenible, la figura de Sofía Petro Alcocer representa para muchos jóvenes un ejemplo de participación activa y consciente en la política y la sociedad. No obstante, ha sido blanco de críticas también por su estilo de vida. Su capacidad para conectar con la ciudadanía a través de los valores de transparencia, igualdad y justicia social, la posiciona como una líder emergente en el escenario colombiano.

La proyección de Sofía Petro Alcocer sugiere que continuará influyendo en el debate público y en la construcción de políticas enfocadas en el bienestar colectivo y el respeto por el medio ambiente y la diversidad cultural de Colombia.