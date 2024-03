Captura de Nicolás Petro fue ilegal, según abogado penalista: funcionarios del CTI lo encontraron semidesnudo

Nicolás Petro fue capturado el 29 de julio de 2023 - crédito Camila Díaz/Colprensa

Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, que afronta un proceso penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, fue capturado el 29 de julio de 2023 por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Más de siete meses después, se conocieron las imágenes de cómo fue el procedimiento.

La revista Semana divulgó el video completo del proceso que adelantaron los agentes del CTI en el apartamento del hijo del primer mandatario. Según lo que se evidencia, ingresaron a su residencia en busca del procesado y, en vista de que no estaba en las zonas comunes del apartamento, se dirigieron a su habitación.

Allí encontraron a su esposa, Laura Ojeda, desnuda y cubierta con una cobija; además, para entonces se encontraba en embarazo. Asimismo, hallaron a Nicolás Petro en el baño, semidesnudo y con apenas una toalla puesta. Desde la perspectiva del abogado penalista Iván Cancino, el hecho de que los funcionarios no hubieran brindado privacidad a la pareja de esposos, constituye una violación a su dignidad.

“Sí hay violaciones, entrar al cuarto donde está una mujer embarazada con personal masculino y no darle de manera inmediata privacidad es violar su dignidad; así mismo entrar al baño donde está el semidesnudo sin posibilidad de fuga es violar su dignidad. Eso no significa que haya sido presionado para su procedimiento posterior. Pero su captura sí era ilegal”, precisó el experto en X (antes Twitter).

Según explicó Cancino a Infobae Colombia, hubo varias cosas que no estuvieron bien en ese procedimiento. En primer lugar, no hubo resistencia por parte de Nicolás Petro para su captura y en la habitación no había armamento que indicara que podría oponerse de manera violenta al registro y allanamiento de las autoridades.

“Cuando Nicolás está en el baño, no pueden metérsele al baño, no pueden ‘a la brava’, porque solo pueden hacerlo si ven que hay un motivo que a todas luces no se ve, de que él tratara de huir”, explicó el experto a este medio.

Asimismo, explicó que su tanto su intimidad como la de su esposa fueron vulneradas, a pesar de que es un derecho que todo ciudadano tiene en Colombia. En el caso de Nicolás Petro, un integrante del CTI pidió que se pusiera su ropa interior por debajo de la toalla y sin cerrar la puerta del baño.

“Son tan abusivos, que se ve en el video que le pasan una camiseta y unos tenis al gusto de ellos. Ni siquiera lo dejan a él escoger la ropa”, detalló Cancino.

En su momento, en el video se escucha a Laura Ojeda pedir que se retiren para que pueda vestirse, pero eso no pasa de manera inmediata, más bien, le dicen que se cambie ahí y que ellos entran al baño con Nicolás para darle privacidad.

Luego, le piden que vaya con una funcionaria a una parte de la habitación para cambiarse: “Llévese la cobijita”, dijo uno de los funcionarios. Asimismo, el que estaba grabando indicó que ella no estaba siendo filmada. Sin embargo, cuando ingresaron a la habitación, sí alcanzó a ser captada por la cámara. “¿Cómo hacen esto así, de esta manera?”, cuestionó Ojeda.

A grandes rasgos, el abogado penalista aseguró no debieron filmar a la mujer estando desnuda, aunque estuviera cubierta con una cobija, además, porque no era ella la que iba a ser capturada. “No pueden decirle: ‘Ay, tranquila, yo me meto al baño con el señor, mientas él se alista’. [Tampoco] mantenerle la puerta abierta a una persona que está saliendo del baño, semidesnudo, cuando no hay absolutamente ningún riesgo de fuga o de ataque”, aseveró.

Minutos después, algunos de los miembros del CTI salieron de la habitación para permitir a ambos ponerse su ropa. No obstante, de acuerdo con el abogado penalista, debieron haber permitido la privacidad de la pareja de esposos de manera inmediata para que pudieran vestirse.

Por otro lado, en cierto momento se escucha a un agente del CTI decir que la Policía Nacional está interrogando porque busca saber cómo ingresaron al apartamento del procesado. Otro de los funcionarios dijo: “Eso no es competencia de ellos, estamos en una diligencia de allanamiento y registro, cumpliendo la orden de un fiscal, no tenemos por qué darles explicaciones a ellos”.

Cancino indicó que, debido a que Nicolás Petro es una persona “protegida por su cargo” y, además, el hijo del presidente, la policía tenía el aval de indagar sobre el procedimiento de captura. “Es una violación de garantías muy grave. Uno puede perder la libertad, pero no la dignidad. No pueden entrar ultrajando a una persona, independientemente de quien sea, de esa manera”, precisó.

A pesar de que se han identificado falencias y vulneraciones de derechos en el procedimiento, ya no se puede hacer nada al respecto y el proceso penal contra Nicolás Petro no se verá afectado. “Ahora, lo que procede, si a caso, sería una investigación disciplinaria contra los funcionarios, pero ya frente a la captura o ese procedimiento, no hay nada que hacer”, afirmó.