Jhon Bodmer: la insólita propuesta que recibió a raíz de las amenazas en su paso por Atlético Nacional

El entrenador de Atlético Nacional, Jhon Bodmer, en una fotografía de archivo. EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda

Luego de su salida de Atlético Nacional, Jhon Jairo Bodmer ha concedido para varios medios de comunicación sus primeras impresiones de lo que fue su paso por el cuadro Verdolaga, que fue bastante cuestionado, tanto por la prensa como por la afición del Rey de Copas.

Te puede interesar: Directivo de Atlético Nacional despejó las dudas sobre el futuro de Jefferson Duque

El estratega bogotano, de 42 años, comentó que pese a su intención por continuar en la dirección técnica de Atlético Nacional, las amenazas en contra de su familia fueron un detonante para dar un paso al costado tras la derrota por Conmebol Libertadores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Dorlan Pabón salió de Nacional por una “pelea” interna: sugirió un exfutbolista verdolaga

Durante una entrevista para el programa el VBAR Caracol, el extécnico de Jaguares de Córdoba hizo una dura confesión sobre la incómoda situación que se volvió una constante en el fútbol colombiano, que atraviesa por un momento crítico en materia de seguridad.

“Lo de las amenazas fue una realidad, incluso me ofrecieron asilo en los Estados Unidos, acá se normaliza la amenaza, desde diciembre las estaban recibiendo”.

El exténico de Nacional aseguró que tiene ofertas para dirigir en el exterior - crédito @stevenarce/X

Así mismo, Bodmer comentó que tomó la decisión de dejar su cargo como entrenador tras la derrota con Deportivo Cali 3-2, aunque prefirió hacerlo después del partido de ida por Copa Libertadores ante Nacional de Paraguay.

Te puede interesar: La insólita decisión de Pablo Repetto como nuevo técnico de Atlético Nacional previo a los partidos: le llueven críticas

“Cuando terminamos el partido de Deportivo Cali, yo sentía en el camerino la frustración y la impotencia no era en sí porque no se diera el resultado, sino por el trabajo que se hacía día a día y sentíamos que había como. Uno como entrenador sabe cuando un grupo no está, desde las ganas, desde los deseos, desde que no le copian a uno la idea y no se compran a uno, eso lo sabe uno y también cuando si”.

Y agregó: “Las cosas no salían y yo dije contra Deportivo Cali: ‘Ok, si las cosas yo veo que en definitivamente no, yo hablo con las directivas y digo que voy a Copa Libertadores porque no les voy a dejar tirado el barco de un momento a otro, les preaviso y si en Paraguay ni ganamos ni empatamos (…) les entrego el equipo para que lo hagan con tiempo y que lo piensen y para que puedan tomar las decisiones adecuadas’”.

Uno de los cuestionamientos de Jhon Jairo Bodmer durante su estadía en Atlético Nacional, fue la autocrítica, ya que durante la entrevista con el medio citado, el técnico afirmó que a pesar de sus esfuerzos por implantar su estilo en el cuadro antioqueño los jugadores no pudieron plasmarlo en la cancha.

“Yo nunca he omitido la responsabilidad, siempre en las ruedas de prensa he dicho que cuando no se gana soy yo y cuando se ganan los jugadores hicieron las cosas maravillosas. En un equipo de fútbol las responsabilidades al final son colectivas, no son individuales, pero hice cosas bien e hice cosas por mejorar (…) quizás si hubiese cambiado era haber hecho un equipo conservador”.

En su paso por el banquillo técnico de Atlético Nacional, Jhon Jairo Bodmer estuvo al frente del equipo durante 22 partidos con saldo de nueve victorias, tres empates y 10 empates.

Sin Bodmer Atlético Nacional sigue sin ganar

Atlético Nacional empató 0-0 ante Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2024 - crédito Colprensa

Una vez el mundialista dejó su cargo como entrenador en Atlético Nacional, el panorama no cambió para el cuadro paisa que quedó eliminado de manera vergonzosa de la Conmebol Libertadores tras caer como local 3-0 (4-0) ante el Club Nacional de Paraguay.

Posteriormente, el equipo bajo la conducción de Juan Camilo Pérez, empató en condición de visitante ante el Junior de Barranquilla, mientras que en el debut de Pablo Repetto, Nacional no pasó del empate en un desolado Atanasio Girardot ante Atlético Bucaramanga.

Por la jornada 12 de la liga, Atlético Nacional tendrá acción el sábado 16 de marzo a partir de las 6:20 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+ ante Boyacá Chicó en la Independencia de Tunja.