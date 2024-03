Así fue la intervención de Alejandro Estrada para acabar con su matrimonio en ‘La casa de los famosos’: “Este ciclo está cerrado”

El actor habló y terminó su relación con Nataly Umaña - crédito redes sociales

La emisión de la noche del domingo 10 de marzo en La casa de los famosos estuvo de lleno de emociones porque en medio de la dinámica ‘congelados’ llegó la visita esperada por todos los colombianos. El actor Alejandro Estrada ingresó a la ‘casa estudio’ y aprovechó la oportunidad para terminar su relación con Nataly Umaña.

Con palabras fuertes y contundentes, el actor expresó a la actriz cómo vivió sus últimos días después de saber de su relación con el cantante panameño Miguel Melfi y aclaró a su exesposa la decisión que había tomado.

El actor reconocido por sus roles en Tu voz estéreo, Vecinos y El cartel de los sapos, entró al reality sorprendiendo a todos los concursantes que se encontraban ‘congelados’ y buscó el lugar donde se encontraba la reconocida actriz, se puso en frente de ella y con su voz entrecortada le declaró que: “siempre confié en nosotros, en nuestra relación y sobre todo pensé que podíamos pasar cualquier adversidad”.

Alejandro Estrada continúo su discurso diciendo: “Te he visto todas las noches, todo el reality. Me aparté en los últimos ocho días y, sobre todo, me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación estaba mal. Se pudo hablar en privado antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre, siempre, siempre, en toda relación, lo más importante es la honestidad”.

El modelo tomó aire y le afirmó a Nataly que ella no sabía nada de lo que había estado pasando, además la cuestionó por la manera cómo se dirigió a la relación de pareja. “Has dicho que lo nuestro no tiene nada, perfecto, no pasa nada, está bien, solo digo que no fue la forma”, resaltó Estrada.

Dichas estas palabras, el reconocido actor anunció que su matrimonio terminó después de 12 años, “lo que vengo a hacer hoy es retirar mis promesas, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado”. Estrada contó ante las cámaras que él estuvo para ella y que creía que lo de ellos era verdadero: “Siempre tuve presente que lo que tú y yo construimos estaba basado en algo sólido y verdadero”, reflexionó, con una mezcla de tristeza y resignación. “Pero sabes, hay que vivir la vida”.

De esta manera, Alejandro afirmó que la decisión que había tomado era para un futuro diferente, “pero no retiro para nada los buenos deseos para ti, porque te mereces todo lo mejor. Sentí que merecías a un excelente hombre, y tú lo escogiste”.

Fue así como el actor se quitó el anillo y se lo dejó en la mano de Nataly en un gesto de simbolismo de que su relación llegó a su fin. “Gracias por todo, sé feliz. Hasta siempre, hasta nunca”, murmuró dando vuelta para retirarse de la casa estudio.