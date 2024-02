La Segura reveló en ‘La casa de los famosos’ cómo descubrió la infidelidad de su exnovio

La Segura habló de una pasada relación en la que descubrió una infidelidad - crédito @lasegura/Instagram

Natalia Segura compartió una experiencia personal en La casa de los famosos; esta vez la historia involucra un traición amorosa. La influencer detalló cómo después de mantener una relación de dos años con un conocido creador de contenido, descubrió la infidelidad de este con una mujer que tenía un contacto laboral cercano, pues colaboraban juntas en la creación de contenido para redes sociales.

Te puede interesar: ‘La Segura’ le colmó la paciencia a Ómar Murillo y hubo pelea en ‘La casa de los famosos’: “Aquí no manda nadie”

“Yo tuve un novio hace como cinco o seis años por ahí, yo estaba retragada, pero retragada, yo creo que duramos por ahí casi dos años, y entonces resulta que ese hijo de p*** era muy perro, entonces bueno yo en ese tiempo grababa mucho contenido, entonces siempre grabamos en la casa de él, yo prácticamente vivía con él (...) cuando grababa con una peladita: ay, pero lo que tenía de chiquita lo tenía de arrecha y de perra traicionera, entonces yo grababa con ellos como una estúpida”, contó la colombiana a sus compañeros.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel

La creadora de contenido reveló que tanto fue la tusa que decidió irse a vivir a Medellín - crédito @jeiicomunica/Instagram

La Segura recuerda haber notado un coqueteo inusual entre su entonces novio y la otra mujer, lo que desencadenó múltiples confrontaciones y problemas de inseguridad dentro de la relación.

Te puede interesar: La razón por la que Karen Sevillano sigue molesta con Ómar Murillo: “No lo quiero cerca”

“Ay, yo no creo señor como cuando uno dice no me importa señor, yo yo quiero creer en él, Padre Santo, marica, cuando en el cumpleaños del paso pasaron unas cosas y peleamos, bueno, entonces yo me quedé en mi casa, entonces él estaba como tira y jale tire como que sí que no (...) hasta que un día yo estaba muy mal, ya eran 20 días de ese tira que afloje cuando llega alguien, que fue el mismo que nos presentó, y yo me acuerdo que íbamos a grabar una una campaña para papas M, entonces, me recogió y me dijo que se veía con esa persona desde hace rato”, agregó la creadora de contenido caleña.

La influencer colombiana hizo una confesión a sus compañeros en ‘La casa de los famosos’ - crédito @jeiicomunica/Instagram

La situación escaló cuando la influencer caleña decidió confrontar a su pareja después de enterarse, por un tercero, de múltiples infidelidades. La confrontación tuvo lugar en un momento impactante cuando encontró a su expareja en la cama con la mujer que había sospechado desde el principio. En un acto de ira y decepción, la empresaria colombiana cometió un acto impulsivo al estrellar su vehículo contra la camioneta de su exnovio, marcando así el fin definitivo de su tormentosa relación.

Te puede interesar: Mafe Walker se defendió de las críticas en ‘La casa de los famosos’: “Vine a transmitir un mensaje”

“Yo los vi que estaban juntos en el carro y le estrelle la camioneta de frente (...) yo estaba herida por la infidelidad y la burla y quería publicar todo en redes sociales, vengarme de lo que me hizo, pero fui a donde un pastor y me dijo que: preocúpese de recuperarse a sí misma que Dios siempre se encarga de todo, entonces desde ese día nada, no lo funé ni nada y tomé la decisión de irme vivir a Medellín por la tusa (...) desde hace 6 años no vivo en Cali por eso”, añadió la actual participante de La casa de los famosos.

Según declaraciones del influencer caleño Jeiner Estupiñán, Montes León le habría sido infiel a Natalia Segura - crédito @montesleon/Instagram

Es importante destacar que, si bien Natalia Segura ha decidido no revelar la identidad de los involucrados en esta historia, sin embargo, el creador de contenido originario de Cali Jeiner Estupiñán, especuló de que se trataba de Montes León, un reconocido empresario.

En la actualidad, la influencer se encuentra enamorada del chef uruguayo Ignacio Baladán. Su relación se hizo oficial durante una entrevista, sellando así los rumores que circulaban en internet sobre su vínculo amoroso. Baladán es reconocido en el ámbito de la gastronomía, especialmente en la pastelería, una pasión que lo llevó a compartir sus recetas en las redes sociales. Además, ha incursionado en el modelaje y la televisión, actividades que incrementaron su popularidad en Perú.