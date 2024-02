Marcela Reyes no supera la infidelidad de la que fue víctima: “Le conté a mi hijo y entendió mi dolor”

Marcela Reyes reveló que le contó a su hijo de cinco años que su padre le fue infiel - crédito @marcelareyes/Instagram

Marcela Reyes compartió que aunque ya curó sus heridas del pasado, una infidelidad es algo que difícilmente se supera por el dolor y ella quiso compartirlo con su hijo de tan solo cinco años, que pese a su corta edad ya le hacía preguntas sobre el tema.

“Valentino está todavía muy pequeño e incluso no habla bien, pero ya entiende como si tuviera 20 años, me dice que quiere saber quién es esa mujer y que no quiere al papá”, contó la Dj paisa.

La reina de guaracha como se autodenomina en las redes sociales en donde supera los tres millones de seguidores estuvo como invitada al podcast de la actriz Valentina Lizcano, llamado Sana Locura, en el que la artista abrió su corazón para hablar sobre el amor propio y la resiliencia. “Ese tipo de personas no sabe la magnitud del dolor y del daño que le causan a otras mujeres, a los niños y sus familias”.

Marcela Reyes habló del dolor y los daños que causan las infidelidades - crédito @marcelareyes/Instagram

Aunque Marcela Reyes ya contaba con una comunidad que la seguía por su música y trayectoria en la escena electrónica, saltó a la fama nacional luego de un video suyo le diera la vuelta a las redes.

En las imágenes que se viralizaron a finales del 2019 se puede ver cómo la Dj ingresa por la fuerza a un edificio en el que DJ Exotic, su ex de ese entonces y padre de su hijo Valentino, le estaba siendo infiel con la que era una de sus mejores amigas.

Ante la furia del momento, Marcela decidió lanzar varias patadas a la puerta del apartamento al tiempo que gritaba varias palabras fuerte contra las dos personas que se encontraban dentro. Si bien el hecho se convirtió en centro de burlas y memes, Reyes pasó a la historia por su valentía y determinación al no abandonar la escena hasta conseguir comprobar con sus propios ojos los sucedido y lograr que su expareja y amiga le dieran la cara.

Prueba superada

Cuatro años después de protagonizar uno de los escándalos más recordados por perder el control mientras que uno de los vigilantes del edificio trataba de detenerla al tiempo que solicitaba la ayuda de uno de sus compañeros.

Marcela Reyes el porqué decidió contarle a su hijo de la infidelidad de su padre - crédito @marcelareyes/Instagram

“Solo Dios y mi madre saben lo que sufrí. Estaba muerta en vida. Tuve que llamar a mis nanas y decirles que tomaran a mi bebé y lo alejaran porque no quería que él me sintiera así. Por eso es que insisto que uno no puede ir por ahí dañándole la vida a las personas, sobre todo cuando niños de por medio”, mencionó Reyes sobre lo que vivió durante ese capítulo de su vida en el que descubrió en persona la infidelidad de sus pareja.

Durante la entrevista, la actriz vallecaucana le preguntó a marcela cómo hizo para enfrentar el hecho de no considerarse una madre perfecta y tener sentarse con su hijo a contarle la dura situación que vivió.

“No me sentía preparada para esa conversación, pensé que iba a tardar mucho tiempo. Dije que cinco año no eran suficientes para que entendiera, pero ellos crecen rápido y ya me tocó. Su reacción fue de rabia, se enfureció y me dijo que no quería ver al papá”, relató la dj.

Por otra parte, Reyes explicó que tras aclararle la situación a su pequeño Valentino, tuvo que tener una segunda charla para que comprendiera que esos hechos hacían parte del pasado de mamá y que ella y su padre ya eran amigos.

“Fue difícil contarle que su mamá ya tenía el corazón bien, y que a sus dos papás los unía el amor por él. Sin embargo, Valentino me sigue haciendo preguntas porque la conversación está reciente”, añadió la artista paisa.

“Qué necesidad tenía el niño de saber eso. Es un bebé ya iba a llegar su momento”, “si ya pasó para qué le sembraba el odio al papá”, “esa no es una conversación para un niño de 5-6 años”, “esa señora aún tiene mucho que sanar”, “no le creo nada, para qué le tenía que contar”, “la que se contradice, muy fuerte, pero aun le duele”, estas fueron parte de las reacciones de los internautas a la publicación.