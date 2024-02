Estudiantes protagonizaron brutal pelea a la salida de un colegio en Bucaramanga y causaron indignación: “Bajeza”

Algunos inter naturas cuestionaron la educación que han recibido las estudiantes que protagonizaron la pelea y culparon a sus padres - crédito @Puntodequiebr15/X

Estudiantes de una institución educativa, al parecer de Bucaramanga, protagonizaron una fuerte pelea a las afueras del colegio, mientras una gran cantidad de alumnos las rodeaban, alentaban los golpes que se daban. En la grabación que circula por redes sociales se escuchan los gritos de los menores de edad: “¡Dele!”.

En cierto momento, una tercera estudiante apareció para intervenir en el altercado. Sin embargo, en su intento por separar a sus compañeras, también salió golpeada. Pues, una cuarta alumna la haló del uniforme, la alejó y empezaron a lanzarse golpes.

Es así como las cuatro terminan peleando en parejas, mientras se halan bruscamente el cabello, se tiran al suelo y se pegan puños en la cara, la cabeza y en otras partes del cuerpo. En el video del fuerte altercado también se logra evidenciar que dos de las estudiantes permanecen por un rato en el suelo, sin atacarse, con un tono rojo en sus rostros y visiblemente cansadas.

Sin embargo, retoman la pelea segundos después, mientras las otras dos compañeras siguen golpeándose sin parar por un momento. Todo esto pasó sin que ninguno de los presentes intentara detener las agresiones. Incluso, varios aparecen con sus teléfonos celulares grabando.

Las estudiantes que protagonizaron una pelea en las afueras de un colegio de Bucaramanga fueron grabadas e incluso alentadas a seguir con la riña - crédito Camila Díaz/Colprensa y @Puntodequiebr15/X

Se desconocen los motivos de la riña y si las estudiantes terminaron gravemente lesionadas o no. Sin embargo, algunos internautas dieron a conocer su opinión sobre lo sucedido: “La bajeza y lo soez junto. Estamos mal como sociedad!!; “Hoy en día tienen hijos por tenerlos, no tienen principios, no tienen una visión de padres”, fueron algunos de los comentarios en X (antes Twitter).

Riñas de estudiantes en Medellín

Los altercados de este tipo no son nuevos y han generado todo tipo de críticas en redes sociales. De hecho, la situación en Medellín ha generado preocupación, pues, de acuerdo con una denuncia que hizo el secretario de educación de la ciudad, Luis Guillermo Patiño, algunas de las peleas estarían siendo promovidas por influenciadores en redes sociales.

Al parecer, el objetivo de los creadores de contenido sería incentivar las riñas en las instituciones educativas, grabarlas y publicarlas en internet para ganar dinero por las visualizaciones. El secretario alertó que también estarían impulsando acciones de matoneo o bullying entre los alumnos con el mismo fin.

Por redes sociales difunden los enfrentamientos entre los menores para ganar dinero - crédito La Chiva alerta / Facebook

Esto resulta muy problemático, no solo porque pueden presentarse serias afectaciones a nivel físico en los menores de edad, sino también porque psicológicamente también hay repercusiones. “Entre estas afectaciones o consecuencias están: bajo rendimiento escolar, pérdida de autoestima, deserción escolar, trastornos alimenticios, afectación a la salud mental y conductas suicidas, entre otras”, precisó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en un comunicado.

Luis Guillermo Patiño aseguró que se han identificado tres o cuatro casos en los que, en efecto, adultos han establecido retos de agresión en las redes sociales para que los estudiantes las cumplan. La situación ya ha llegado a afectar a alumnos de colegios de las comunas de Robledo, Villa Hermosa, Santa Cruz y Buenos Aires.

Así las cosas, indicó que es necesario que los niños de entre ocho y once años no tengan teléfonos celulares. Pues, están expuestos a este tipo de contenidos que ponen en peligro su integridad, por lo que solicitó a los padres y madres de familia ejercer un control al respecto, a manera de prevención.

La Defensoría del Pueblo rechazó la instrumentalización de estudiantes para riñas en los colegios de Medellín - crédito Luis Guillermo Patiño / X

“Las violencias en entornos escolares se pueden expresar mediante diferentes maneras, ya sea física o verbal. En las últimas semanas, creadores de contenido en redes sociales han utilizado la finalización de jornadas académicas para fomentar violencia verbal entre los estudiantes. Por eso hacemos un llamado a las personas que se dedican a la creación de contenidos en redes sociales, para que no fomenten la violencia entre niños, niñas y adolescentes, pues esto repercute directamente en la garantía de derechos de las y los estudiantes”, indicó en X la Defensoría del Pueblo.