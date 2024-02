Entrenador revela qué famoso colombiano es el más disciplinado para hacer fitness y el más decepcionante

Farid Naffah ha entrenado a varios famosos colombianos y algunos lo sorprendieron por su disciplina - crédito Farid Naffah

Farid Naffah es un reconocido entrenador deportivo. En Instagram, por ejemplo, tiene un millón de seguidores que se los ha ganado a pulso. Su pasión por el fitness lo llevó a transformar su vida y ahora lo ponen en práctica para transformar otras vidas.

Es ingeniero agroindustrial de profesión y para llegar a este mundo tuvo que pasar momentos muy duros, ya que tuvo que cambiar el chip con el que vivía su vida. Ya hoy también es un destacado empresario que apoya a grandes figuras del deporte nacional, como la paratleta Yeimi Echeverry y la futbolista Daniela Arias. También, patrocina a clubes de fútbol, como el América de Cali, con su marca ProScience.

En sus más de 11 años de experiencia en dicha actividad ha asesorado a miles de personas en todo el mundo. Dice que son 7.000, exactamente. Entre ellos, por supuesto, hay famosos. Esto, pese a que es escéptico por la disciplina que estos están dispuestos a dar y, en caso de no ser disciplinados, por el prestigio que puede perder.

No obstante, pese a eso, quedó sorprendido cuando entrenó con algunos de ellos. En diálogo con Infobae Colombia admitió quiénes fueron.

Sara Uribe le dio la sorpresa

“En un tiempo entrené a dos personajes muy reconocidos y que fueron muy disciplinados: Sara Uribe fue uno de ellos. Estuve grabando un reality con ella, justamente en Bogotá. Se llamó Real Fit, era un reality para México. Me pareció muy ‘tesa’ nivel de disciplina”, dijo.

En cuanto a su escepticismo por entrenar famosos, dijo que prefiere no hacerlo porque ellos, primero, buscan resultados muy rápido. Y, segundo, porque un día sí tienen la disciplina, la motivación, y al otro día no.

Según él, es muy duro, porque se genera el vínculo y se publica, por ejemplo en redes sociales: “Estoy entrenando a Sara Uribe”, pero si ella no se porta juiciosa y no hace la rutina y a los 15 días la ven gorda, no van a decir nada de Sara Uribe, sino que van a decir que el entrenador la tiene mal.

“Me cuido mucho a la hora de elegir los perfiles, porque a mí también me gusta que mi trabajo se vea bien representado por la persona a la que yo le voy a dar mi 100%. Yo le doy mi 100%, pero esa persona también tiene que dar su 100%”, indicó.

Otro con el que estuvo trabajando muy bien y cambió mucho fue el cantante de champeta urbana Kevin Flórez. Otro con mucha disciplina, de acuerdo con él, es el locutor Mateo Ramírez, así como también la locutora Juliana Casali.

“Ella cambió mucho . Antes no se veía tan fit como ahora y ya abrió sus redes sociales de contenido explícito. Ya tiene OnlyFans. La potencializamos, la pulimos mucho y está muy bien”, afirmó Naffah.

Herrera, el decepcionante

No obstante, no todo es color de rosa, porque hay algunos que no son muy disciplinados. En este sentido, recordó lo que vivió con el influenciador Herrera. Lo calificó como “es un niño y me hizo perder el tiempo. No sirvió para nada”.

Sobre este, remarcó que ya ni siquiera se dedica a entrenar personalmente a las personas, sino que lo hace online porque debe hacerse cargo de su empresa de suplementos, además de ocuparse con charlas que hace en otros países: “Yo ya hice la escuela y estoy haciendo otras cosas”.

Sin embargo, decidió hacer una excepción con Herrera, debido a que lo vio como un caso prometedor.

“Le vi potencial. Me dejé enredar. Él me dijo que le iba a meter como nunca, que en él tenía al nuevo Maluma, que lo iba a transformar. Yo lo veía y él estaba mal, pero yo decía que lo iba a poner bien, que le iba a poner el pecho más grande, que lo iba a rayar. Yo soy de Armenia y fui hasta Medellín a asesorarlo y eso fue una mamadera de gallo. No terminó en nada y lo peor es que yo había dicho en público: ‘acá con Herrera, lo vamos a transformar’”, señaló.

Por eso, criticó que “es muy comprometedor que tu des tu 100%, pero si la otra persona no da el 100%, quien pone el nombre en riesgo, la credibilidad, pues soy yo”. Anotó que en su momento no tuvo mucha importancia porque su público lo conoce, de que un día empieza una cosa y al otro día otra: “Él un día es trader y al otro es cantante”

De igual forma, aceptó que en ese momento no hubo grandes repercusiones, pero en sí es algo que no le gusta que pase, porque si él le dice a alguien que lo va a entrenar, habla con esa persona a nivel personal antes de lo comercial para generar un compromiso.

Compromiso al 100%

“Te digo que si te vas a comprometer, que si lo vamos a hacer, tú me tienes que decir sí, y yo doy mi 100% para que la transformación ocurra. Pero si yo doy mis 100% y tú no haces la dieta, no haces el ejercicio, no descansas lo suficiente y te vas a ir de fiesta, no va a pasar nada y vas a opacar mi trabajo”, resaltó Naffah.

En ese sentido, Naffah dice que es como un “novio tóxico”.