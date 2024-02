Daniela Álvarez envió contundente mensaje de motivación y aceptación: “Igual me veo bonita”

Daniela Álvarez contó cómo fue su proceso de aceptación de perder una de sus piernas y el poderoso mensaje de aceptación todos los días - crédito cortesía Canal E!

Daniela Álvarez es una de las figuras del entretenimiento que más despierta interés entre sus seguidores, debido al problema de salud que enfrentó en pandemia. La ex reina de belleza perdió una de sus piernas, debido a una isquemia que impedía que la sangre se irrigara con normalidad y debió ser amputada.

Fueron cuatro cirugías las que afrontó la barranquillera, que según explicó, una “isquemia no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo y eso me llevó a una cuarta cirugía, pero finalmente la sangre nunca logró llegar al pie”. Después de esto, si pie derecho también quedó con afectaciones y en riesgo de también llegar a perderlo, pero con terapia logró recuperar la movilidad.

La modelo Daniela Álvarez mostró su cuerpo bronceado en la playa, aun cuando se evidencian las cicatrices de su cirugía. Instagram/@danielaalvareztv

Recientemente, en entrevista con la española Eva Rey, la también modelo y novia de Daniel Arenas contó cómo fue ese proceso de aceptación después de haber perdido su pierna. Y es que Álvarez ha afirmado en repetidas ocasiones que todo lo que ha experimentado han sido bendiciones y constantes aprendizajes.

“Yo me empecé a mirar en el espejo y me preguntaba ‘¿Dios mío, será que era realmente soy yo? ¿En qué momento perdí mi pierna?’ Y me empezaba a mirar, me miraba tanto que al final decía ‘oye, pero igual me veo bonita’”, indicó en la conversación que sostuvo con el programa Desnúdate con Eva.

Aseguró, además, que comenzó a convencerse de que efectivamente seguía viéndose bonita. Esto la llevó a que durante las charlas que daba sobre su proceso de recuperación, recordando que “el autoestima es algo que debe trabajarse todos los días […] es reforzarte en positivo, es tener pensamientos que todo el tiempo te estén diciendo lo que sí es bueno”.

La modelo contó que todos los días se miraba al espejo y aseguraba verse bonita a pesar de haber perdido una de sus extremidades - crédito @des_coneva/Instagram

Y concluyó: “No es necesario que te recuerden lo que te hace falta. Yo por ejemplo lo aplico todos los días, me levanto y lo primero que tengo que hacer es tomarme tres pastillas para el resto de mi vida, con las que tengo que morir tomándomelas y en vez de decir ‘que hartera que tengo que tomármelas’ digo: ‘Dios mío, gracias porque hoy veo un nuevo amanecer, es la gratitud”.

La condición para casarse con Daniel Arenas

En esta misma conversación con Eva Rey, la modelo contó cómo es su vida con el santandereano, y expresó lo importante que es para ella el matrimonio, al punto que le mandó algunas indirectas relacionadas con lo que desea tener no solo en la boda, sino cuando ya sean marido y mujer.

“Mi sueño de casarme ha sido desde que tengo siete años”, contó en un inicio. “Desde chiquita siempre mi sueño es entrar a la iglesia, vestida de blanco, tener dos hijos, que ojalá sean gemelos”. Acto seguido, Daniella comenzó a enumerar sus exigencias para la boda y al parecer no quiere que Arenas escatime en gastos.

Daniela Álvarez puso fecha límite a Daniel Arenas para que juntos lleguen al altar - crédito @danielaalvareztv/Instagram

Adicionalmente, Daniela puso una fecha límite para que Arenas tome la decisión de llegar con ella hasta el altar, siendo dos años el tiempo límite para que esto ocurra.

“Espero que sea algo especial, no he pensado si quiero que sea en el mar, en Dubai, en un crucero, a eso no le doy importancia. (...) A mí me gustan mucho las joyas. El anillo que me regale quiero que sea el más lindo, porque me lo voy a poner para toda la vida”, expresó.