Pareja fue grabada teniendo sexo en parque de Bogotá: el video generó polémica en redes sociales

El hecho se presentó en uno de los parques de la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

A través de redes sociales se difundió un nuevo video de una pareja teniendo relaciones sexuales a plena luz del día. En esta ocasión, el hecho se presentó en la capital del país en un parque en el que los jóvenes decidieron dar rienda suelta a su pasión.

En medio de este acto fueron sorprendidos por los vecinos que, de inmediato, encendieron las cámaras de sus teléfonos para grabar la situación. Este hecho también fue criticado fuertemente en redes sociales, teniendo en cuenta que los jóvenes fueron expuestos.

Sin embargo, los internautas afirman que ellos decidieron afectar su intimidad solos al tener relaciones sexuales en un parque ubicado en inmediaciones de una zona residencial, a plena luz del día y sin importar que en el lugar se encontraban vecinos y hasta podrían pasar niños que presenciarían la escena.

El bochornoso acto fue registrado por parte de los habitantes del sector, que le gritaron a los jóvenes para que estos se dieran cuenta que estaban siendo observados. Uno de los gritos estuvo dirigido al joven y le dicen: “Páguele pieza”, un dicho popular en la capital del país para aquellas personas que se suelen sobrepasar con las demostraciones de afecto en público.

Sin embargo, en este caso se destaca que no solo fue un beso o caricia más allá de lo debido en una zona pública, sino que los jóvenes sostuvieron relaciones sexuales en plena vía pública. Aunque quisieron disimularlo, todo fue captado por los vecinos.

Los hechos son objeto de burla y críticas en redes sociales donde se pide mesura - crédito @ColombiaOscura/X

En el momento en el que se sintieron expuestos decidieron taparse con sus chaquetas para acomodar sus prendas íntimas y huir del lugar rápidamente. No sin antes mirar a los vecinos que los descubrieron y quienes continuaban gritándoles cosas.

Hasta ahora, se desconoce la identidad de los jóvenes, sin embargo, algunos de los comentarios hechos por los internautas indican que pudo tratarse de menores de edad, debido a que sus rostros se veían de personas con poca edad.

Como era de esperarse, la creatividad de los usuarios de redes sociales no se hizo esperar y entre los comentarios más destacados se encuentran: “Solo a ellos se les ocurre en un sitio público” y otro de los ciudadanos dice: “Dios, ya la gente no tiene pudor, ya no hay emoción por el acto sexual”.

En contraste, existen aquellas personas que no reprochan el acto de los jóvenes e indican que los seres humanos tienen fantasías sexuales. Sin embargo, de la mano se destaca la preocupación por la falta de responsabilidad y poca protección en un acto sexual, lo que podría acarrear enfermedades.

Incluso, hay quienes afirman que más indignantes es el hecho de presenciar un robo y no actuar: “No es el lugar pero tampoco es para tanto, peor los q roban y venden vicio. A estos la calentura no los dejó llegar a la casa pero de esto se van a reír toda la vida”.

Los usuarios en redes sociales no se ponen de acuerdo ante lo ocurrido - crédito plataforma X

Aunque las opiniones encontradas reinan en las redes sociales, cabe destacar que el artículo 33 del Código Nacional de Policía y Convivencia indica que por “realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad” las personas estarían incurriendo en una multa tipo 3. Esto, equivaldría al pago de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Cabe mencionar que en el territorio nacional se han conocido gran cantidad de hechos de este tipo, lo que genera preocupación para algunas personas. Aunque también son rechazados los actos en los que las personas graban, teniendo en cuenta que, para algunos, con esto solo incrementan el morbo y exponen la intimidad de las parejas sin su consentimiento, acto que también representaría un delito.