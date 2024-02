Yina Calderón generó polémica por bailar con una persona de talla baja: “Increíble lo que la gente tiene en el corazón”

Yina Calderón generó todo un debate en redes sociales - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Las redes sociales han servido como espacio para que algunas personas compartan sus ocurrencias o para que a través del humor puedan empatizar con sus audiencias. En Colombia ha habido jóvenes que han ganado cierto reconocimiento por aparecer en televisión y después se han movido a las plataformas digitales para seguir siendo famosos.

Ese es el caso de Yina Calderón, quien participó en Protagonistas de Nuestra Tele y aunque no ganó tuvo momentos destacados como cuando Maluma fue a visitar la casa, le dedicó una canción y se besaron. La euforia invadió a sus compañeros en ese instante, el cual la catapultó.

Después del reality anunció sus intenciones de dedicarse a la música y comenzó a producir guaracha. En Internet muchos se burlaron de ella por adaptar temas famosos en la cultura nacional como Como quema el frío o en el ámbito internacional como Sálvame, de RBD, adaptándolos en el ritmo electrónico.

La creadora de contenido Yina Calderón recibió críticas - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Un supuesto video sexual en el que aparece con un hombre de frente a un balcón también suscitó la polémica. No obstante, nunca se comprobó que realmente se tratara de ella.

En 2021, su cuenta de Instagram fue inhabilitada porque había aparecido con un joven de talla baja llamado Brayan en un video en el que ella se quitaba la ropa por completo. Según la DJ, la razón de la aplicación para cerrar su perfil fue porque confundieron a su amigo con un menor de edad.

“Estamos super preocupados porque me inhabilitaron mi cuenta de Instagram. Esta mañana me levanté, fui a revisar y mi cuenta ya estaba inhabilitada. Me la inhabilitaron por Brayan, el enano no tiene la culpa, obviamente, pero para Instagram el enano es un niño porque ellos solo reconocen estatura”, comentó en ese momento.

También agregó en su reclamo que “entonces como yo subo a Brayan aquí y allá me inhabilitaron la cuenta, lo cual no me parece injusto porque Brayan es una persona mayor de edad, que tiene los mismos derechos que nosotros y todo igual que nosotros”.

Tras sufrir el baneo de la compañía Meta, tuvo que abrir una nueva cuenta en la que poco a poco fue cultivando un grupo de fans tan grande como el anterior. Actualmente tiene más de 610 mil seguidores e intenta llegar a una cifra mayor en poco tiempo.

No obstante, volvió a despertar el debate y nuevamente por aparecer en un clip con otra persona de talla baja. Esta vez se trataba de una amiga suya con la cual decidió bailar reguetón frente al espejo. En esta oportunidad no vulneró ninguna de las reglas de la comunidad de la plataforma.

A pesar de eso, algunos seguidores cargaron en contra del material audiovisual y comenzaron a burlarse de la apariencia física de la chica que acompaña a la influencer.

“Qué comentarios más despectivos sobre la estatura de una persona. Increíble lo que la gente tiene en el corazón”, “No hay necesidad de ser crueles. Respeten” o “No se les olvide que es una mujer y hay que respetarla. Qué tal los horrores que comentan”, fueron algunas de las reacciones en la historia.

Personas se burlaron de la apariencia de la amiga de Yina Calderón - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Yina Calderón podría sorprender a los fans de ‘La casa de los famosos’

Por otro lado, muchas personas esperan que Yina Calderón aparezca en La casa de los famosos, a pesar que ella misma desmintió cualquier rumor que la vinculara con la producción. “Ustedes saben mis ‘sayayines’ y ‘sayayinas’ que cuando yo les digo algo, es porque así es. Seré muy sincera para que no me pregunten más sobre ese tema. La respuesta es no, no estaré este año en ese programa. Se perderán de esta harpía”, expresó.

Antes había mencionado que “sí, ya les he dicho varias veces que sí me llamaron para un reality, este año estaré en uno, pero no les puedo decir en cuál porque todavía no he firmado nada”.

Más allá de las declaraciones ofrecidas por la creadora de contenido, hay quienes piensan que será la última concursante confirmada por RCN.