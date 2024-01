Tensión entre Hollman Morris y Nórida Rodríguez genera más problemas en RTVC

Lo que empezó como una buena relación entre Morris y Rodríguez, derivó en una tensión que tiene en crisis al sistema de medios públicos - crédito @RTVCco/X

Las denuncias de acoso laboral y malos tratos que interpusieron las directoras de dos canales de RTVC y que la gerencia trasladó a la Procuraduría General de la Nación, en contra de Hollman Morris, son una parte de una crisis en el sistema de medios públicos que está afectando a cerca de 150 contratistas, a la que hay que sumar que hay varias dependencias de RTVC sin director en propiedad.

De acuerdo con información de Sigue la W de W Radio, la tensión entre la gerente de RTVC, Nórida Rodríguez, y el subgerente de televisión, Morris, ha provocado, además de retrasos en la contratación y renovación de contratos, que no se les haya pagado a los contratistas los honorarios correspondientes a diciembre de 2023.

Gran parte de los denunciantes, que pidieron guardar su identidad para evitar represalias por parte de Morris, son contratistas del noticiero de RTVC, que aparte de seguir esperando que les paguen los honorarios de diciembre de 2023, también esperan que les renueven sus contratos para 2024, pues, al 11 de enero, están en el aire.

Hay que advertir que la mayoría de los trabajadores de RTVC, como lo señaló Nórida Rodríguez en entrevista con Infobae Colombia en julio de 2023, están vinculados con contratos de prestación de servicios, pues la entidad solo tiene 72 empleados de planta y más de 2.000 contratistas.

Según los trabajadores de RTVC, que hablaron con Sigue la W, estos retrasos, tanto en los pagos, como en la expedición de los nuevos contratos, son producto de las tensiones entre Rodríguez y Morris, que dicen no se dirigen la palabra y que el único canal de comunicación que tienen es por correo electrónico.

¿Cuál es la respuesta de RTVC?

La crisis en RTVC se debería por las tensiones entre Nórida Rodríguez y Hollman Morris, que según los denunciantes, no se hablan y solo se comunican por correos electrónicos - crédito Colprensa

Desde RTVC dijeron que las demoras en la elaboración de los nuevos contratos es algo normal en las entidades públicas; el asunto es que, si bien a inicio de año siempre existen esas demoras, en algunas dependencias del Estado se les dan, usualmente, esos días a los contratistas, en el caso del noticiero de RTVC no es posible detener las tres emisiones solo porque no se han suscrito los nuevos contratos.

También explicaron que mientras se redactan y firman los contratos, el noticiero de RTVC está funcionando con el personal estrictamente necesario para soportar sus tres emisiones diarias. Además, señalaron que, a la fecha, hay 60 contratistas ya confirmados para seguir vinculados al sistema de medios públicos.

Ni Nórida Rodríguez, ni Hollman Morris, se han pronunciado públicamente; sin embargo, durante la emisión de Sigue la W, el subgerente de televisión dijo que él no ordena contratos, ni los firma y que es responsabilidad del subgerente corporativo.

Una contratista de RTVC, según la citan en Sigue la W, dijo: “Todo está peor que antes, no hay continuidad en la contratación, son contratos de dos meses y los contratistas tenemos estar renovando cada dos meses. No hay director de Radio Nacional, no hay director en Radiónica, la subgerente de radio está asumiendo todos esos cargos, en este momento las regiones no tienen contratos, ninguno”.

Las denuncias de las directivas de canales de RTVC en contra de Hollman Morris

El subgerente de televisión de RTVC fue denunciado por las directoras de Señal Colombia y el Canal Institucional por maltrato y acoso laboral, y de entorpecer los procesos en los dos canales - crédito Probogotá/Infobae Colombia

Lo que destapó la crisis en el sistema de medios públicos fueron las denuncias de la directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli, y la del Canal institucional, Lina Moreno Zapata, en contra de Hollman Morris, por malos tratos y acoso laboral.

Las denuncias contra de Morris llegaron a la gerencia de RTVC en dos cartas. En ambas, las funcionarias advierten que desde que el periodista llegó a la subgerencia de televisión han sido víctimas de malos tratos, un ambiente laboral hostil, que ha redundado en que varios procesos que se venían adelantando se hayan visto entorpecidos.