José Félix Lafaurie mandó a leer a Antonio García los acuerdos pactados en México y le recordó que no hace parte de la mesa de diálogos

El presidente de Fedegán le pidió al comandante del ELN no hacer ruido innecesario alrededor de los diálogos de paz - crédito Colprensa/AP

El comandante del Ejército de Liberación Nacional, Antonio García, condicionó la suspensión de los secuestros a que se defina un mecanismo para que la guerrilla pueda financiarse, ya que insistió que este delito es una de las formas que tiene el ELN para recaudar fondos para sostener el conflicto con el Estado colombiano. Estas declaraciones, que las hizo como comentario a los acuerdos que llegaron las delegaciones del Gobierno y la guerrilla al cierre del quinto ciclo de diálogos, no cayeron bien en la opinión pública.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, que también es miembro de la delegación del Gobierno de Gustavo Petro en el proceso de paz con la guerrilla, no solo rechazó las declaraciones del guerrillero, sino que le dijo que debería “ceñirse estrictamente a lo que se convino en la mesa y no hacer ruido innecesario” alrededor de los diálogos. También advirtió que García “debería leer con mucho detenimiento los acuerdos” y le recordó que él no hace parte de la mesa de diálogos.

Según citan en Semana a Lafaurie, el líder del gremio de los ganaderos señaló que si bien en los puntos dos y cuatro de los acuerdos a los que se llegaron en México señalan “la suspensión de las retenciones con fines económicas” y “la creación de condiciones económicas y financieras para la materialización del acuerdo de México”, esto no tiene que ver con financiar a la guerrilla, sino para proyectos que tengan que ver con la paz y las transformaciones en los territorios para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas por el conflicto.

“Yo creo que él debería de leer con mucho detenimiento los acuerdos. El financiamiento del que se habla allí se habla es para asuntos que tengan que ver con la paz y las mejoras que eventualmente se puedan hacer en un territorio que se intervenga por parte del proceso. En ese escenario es que se habló de dinero y es para que la población se beneficie, pero no para que dejen de secuestrar”

Antonio García supeditó la suspensión de los secuestros a que se defina un mecanismo para que el ELN se pueda financiar sin recurrir a este delito - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

En Blu Radio, Lafaurie insistió en que “en México no se pactó que el financiamiento sea para mantener hombres en armas, por el contrario, lo que se pactó es que si hay financiamiento internacional, y también podrá haber financiamiento del Gobierno de Colombia, es para hacer transformaciones del territorio que mejores las condiciones de vida de las poblaciones afectadas”.

Y puso un par de ejemplos: “En el sur de Bolívar, en la zona de Pasto, Nariño, si ahí hay intervención del territorio que obligue a financiamiento, se puede buscar financiamiento, pero bajo ningún punto de vista como compensación del no secuestro, son financiamientos para la paz”.

En Semana, iteró que “bajo ningún punto de vista, y lo digo con toda claridad, se definió financiamiento para la tropa”, por lo que, taxativo, aseguró que “no habrá recursos públicos ni internacionales para financiar una organización armada y mantener sus efectivos armados, eso no es posible. Mucho menos cuando las organizaciones internacionales consideran al ELN como un grupo terrorista”.

Lafaurie le recordó a <i>Antonio García </i>que no hace parte de la mesa de diálogos

Estos fueron los acuerdos que, dice el Gobierno, se pactaron en el quinto ciclo de diálogos con el ELN - crédito @DelegacionGob/X

El presidente de Fedegán le mandó otro fuerte mensaje al comandante del ELN recordándole que él mismo ha dicho que solo lo que se acuerde en la mesa de diálogos es lo se cumplirá y reparó en que García no hace parte de esta, por lo que le pidió no hacer ruido innecesario alrededor del proceso:

“El mismo García dice, de manera permanente, que nada existe si no es tramitado en la misma mesa de la que él no forma parte. Por consiguiente, en la mesa se definió lo que el país conoce. García debería de ceñirse estrictamente a lo que se convino en la mesa y no hacer ruido innecesario. Si el señor García se empeña en generar ruidos en vez de generar unos espacios de respaldo y de comprensión al proceso, lo que hace es que destruye el tejido de opinión que se va construyendo con el tiempo y los avances del proceso”, dijo Lafaurie según lo citan en Semana.

Defensor del Pueblo se despachó contra Antonio García

Carlos Camargo Assis rechazó las declaraciones del comandante del ELN - crédito Defensoría del Pueblo

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, también se refirió a las declaraciones del comandante del ELN y dijo que eran inaceptables y que no es más que “una vil extorsión al Gobierno”

“Así como hace unos días valoramos el anuncio del acuerdo alcanzado en Ciudad de México, el cual da cuenta de que el ELN se compromete a renunciar al secuestro de personas, así mismo, decimos con vehemencia que es una afrenta contra el pueblo colombiano condicionar el cese de tan execrable práctica a la entrega de recursos para la financiación del grupo guerrillero. Es una vil extorsión al Gobierno, que evidencia su naturaleza criminal”

También que la insistencia de García en no abandonar el secuestro “es una insolencia con el pueblo colombiano”: