Gustavo Petro defendió a su hermano y al director de la SAE por supuesta corrupción con bienes de los narcos: “La política conservadora es una estafadora de vieja data”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que Carmen Yaneth Bran Jaramillo es una "estafadora de vieja data" - crédito EFE.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió al escándalo sobre presuntos pagos de sobornos o coimas en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para entregar bienes decomisados a narcotraficantes.

La denuncia, que está en poder la Fiscalía General de la Nación, fue revelada por el portal Cambio, que detalló que Carmen Yaneth Bran Jaramillo, excandidata al concejo de Medellín por el Partido Conservador, estaría pidiendo las coimas a nombre de Juan Fernando Petro, hermano del Presidente, y Daniel Rojas, director de la SAE, para entregar bienes administrados por la Inmobiliaria Santo Domingo, la mayor depositaria de la entidad.

El trino del jefe de Estado fue en respuesta a otro de Noticias Caracol, en el que se lee que “Un nuevo escándalo rodea al gobierno del presidente Gustavo Petro”.

“Esto no es cierto”, empieza diciendo el mensaje del Presidente. “La política conservadora (Bran Jaramillo) es una estafadora de vieja data, hasta uso el nombre del expresidente Uribe para estafar campesinos”, dijo.

Luego agregó: “La prensa ya sabía de su nombre porque en rueda de prensa se le denunció hace mes y medio y los bienes de la SAE con que ella eatafó (sic) con centenares de millones de pesos a personas de Antioquia tuvieron otro destino en la SAE”.

El presidente Gustavo Petro dijo que la política conservadora Carmen Yaneth Bran Jaramillo "es una estafadora de vieja data" - crédito captura de pantalla X.

Por su parte, Daniel Rojas también se pronunció en su cuenta de X sobre el escándalo que lo salpica, asegurando que “Como presidente de SAE he tenido que soportar la amenaza y las consecuencias de enfrentar al poder mafioso en procura de hacer un cambio profundo en la entidad, ha sido esta administración la que ha denunciado hechos de presunta corrupción, incluso fui destituido por ello”.

En el mismo trino, Rojas expresó que ha constatado que ser un funcionario honesto en Colombia “es una actividad de alto riesgo, mi familia y yo hemos sentido un hostigamiento sin precedentes. Sé que incluso algunos me quisieran muerto”.

Añadió que desde diversas orillas políticas “quisieran favorecer a ese propósito, no importa, es parte de lo que debemos soportar y no vamos a amilanarnos. Si alguien ha solicitado coimas a mi nombre DEBE IR PRESO, las autoridades cuentan con toda nuestra disposición para adelantar las investigaciones”.

Aseguró así mismo que sirve “con profundo amor a mi país” y agregó que “no somos perfectos pero jamás corruptos, funcionario corrupto en la entidad se va y se acusa a la fiscalía. Cero tolerancia con la corrupción”.

El director de la SAE se defendió del escándalo de coimas al interior de la entidad que lo salpica - crédito captura de pantalla X.

La denuncia conocida por Cambio indica que Bran Jaramillo supuestamente pedía las coimas afirmando ser directiva de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y trabajar muy de cerca con Juan Fernando Petro, alto comisionado del cuerpo de paz de esa organización social, que fue cuestionada por el escándalo del denominado pacto de La Picota.

Sin embargo, la política conservadora fue expulsada de esa organización en septiembre de 2021 por presuntos vínculos con personas no gratas.

Pero el director de la organización para América Latina y Caribe, Rodrigo Ricaurte, le dijo a Cambio que Bran Jaramillo ha seguido usando las credenciales para hacer “negocios torcidos” y que fue denunciada por robarse la representación legal, el dominio web y las redes sociales.

Bran Jaramillo entregó a ese medio una versión contraria: dijo que Ricaurte fue expulsado de la organización por manejos irregulares de los recursos y que las denuncias en su contra son falsas. No obstante, Cambio encontró que la política sí tiene procesos activos por estafa, falsa denuncia, fraude a resolución judicial, falsedad en documento público y lesiones, entre otros.

Carmen Yaneth Bran Jaramillo, política conservadora denunciada en la Fiscalía por cobrar coimas para entregar bienes incautados en la SAE - crédito Congreso Visible.

Sobre el modo de operar de Jaramillo para cometer los presuntos delitos, el medio reveló que ella trabajaría con una mujer de nombre Karen, que al parecer es empleada de la inmobiliaria Consultores Santo Domingo S.A.S., la mayor depositaria de la SAE con 638 bienes a cargo.

Las dos mujeres buscarían a varios clientes para venderles en tiempo récord los bienes mediante la figura de enajenación temprana, a cambio de coimas que, supuestamente, iban a Juan Fernando Petro y a Daniel Rojas, director de la SAE.

“Están usando mi nombre en una cosa en la que nunca me he metido. Lo que me molesta es que, aunque cuide mis actuaciones, aparecen personas que ni siquiera conozco y empiezan a usar mi nombre para sacar provecho”, le dijo el hermano del presidente Petro a Cambio.