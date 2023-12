Raúl Ocampo comparte conmovedor salto en paracaídas para cumplirle la promesa “de subir al cielo” a Alejandra Villafañe

El amor entre Alejandra Villafañe y su novio Raúl Ocampo brilló hasta su último respiro - crédito @ocamporao/Instagram

El 21 de octubre de 2023, se conoció la noticia sobre el deceso de la actriz colombiana Alejandra Villafañe, que tenía 34 años y había sido diagnosticada con cáncer de seno y ovario. La confirmación de su condición se había realizado en febrero de este mismo año, tras una serie de evaluaciones médicas, lo que marcó el inicio de su enfrentamiento a la enfermedad y eventualmente, el término de su existencia terrenal.

Desde el momento en que se conocieron los resultados médicos, Raúl Ocampo, pareja de Villafañe y también actor, la acompañó en cada paso de su doloroso recorrido. Estuvo presente durante las cirugías, las sesiones de quimioterapia y, significativamente, en el momento en que la actriz decidió cortarse el cabello debido a la inevitable caída producto del tratamiento médico.

Tras la partida de la actriz caleña, Ocampo decidió mantener un bajo perfil en las redes sociales; sin embargo, a mediados de noviembre, decidió hacer una reaparición en el programa Día a Día y allí compartió un proyecto que había planeado junto a Villafañe antes de su fallecimiento: la creación de un colegio destinado a artistas en Colombia.

El video en el que Alejandra Villafañe había compartido el momento en que se afeitó la cabeza, junto a su pareja, como resultado de su tratamiento de quimioterapia - crédito @alejavillafane/Instagram

Durante su participación en el programa matutino, Ocampo anunció la apertura de inscripciones para el colegio, que ofrecería formación integral en danza, actuación y canto. Invitó a los interesados a enviar sus audiciones a través de videos en redes sociales, con el objetivo de seleccionar a los futuros talentos que formarían parte de este proyecto educativo.

Un beso al cielo, el gesto de Raúl Ocampo

Más tarde, Raúl Ocampo utilizó sus redes sociales para compartir una experiencia muy personal. Publicó en Instagram un video en el que se lanzó desde un paracaídas a una altura de 10.000 pies. Antes de realizar el salto, expresó que no estaba nervioso, sino que estaba tratando de vivir el momento y respirar.

El video muestra cada fase de la experiencia, desde la preparación con el instructor hasta el momento en que Ocampo se encuentra en la aeronave listo para saltar. Una vez en el aire, el actor no solo se aventuró en la experiencia extrema, sino que también expresó su emoción con saltos, gritos, con varios gestos simbólicos y envió un beso al cielo.

Raúl Ocampo estuvo presente en todo momento durante cada fase del tratamiento contra el cáncer que finalmente cobró la vida de Alejandra Villafañe - crédito @ocamporao/Instagram

Un instante peculiar del video y del momento en que Ocampo se lanza desde la aeronave, es que se muestra repitiendo varias veces “¡la canción, la canción!”, lo que es seguido por la introducción en el clip de la pieza musical Here Comes the Sun de The Beatles.

Este hecho generó una emotiva reacción entre muchos de sus seguidores y colegas, quienes se sintieron conmovidos tanto por la letra de la canción como por el hecho de que el actor entonara un fragmento de esta desde lo más alto de los cielos.

“Ahí viene el sol / Ahí viene el sol / Y digo / Todo está bien / Amorcito/ Ha sido un invierno largo, frío y solitario / Amorcito / Parece que hace años que estuvo aquí / Ahí viene el sol”, dice parte de la canción de The Beatles en español y que Ocampó tambien cantó.

Cuando le preguntaron sobre el propósito de este audaz salto, Ocampo respondió con sinceridad y emoción: “Yo quería subir al cielo, quería picar el ojo, quería sonreír y volver a la tierra. Pude cumplir esa promesa que hice de subir al cielo”.

Raúl Ocampo realizó un salto en paracaídas inspirado en su deseo de "subir al cielo" y rendir homenaje a su pareja fallecida, Alejandra Villafañe - crédito @ocamporao/Instagram

Con esta experiencia, Raúl Ocampo no solo compartió una parte íntima de su proceso de duelo y la promesa cumplida a Villafañe, sino que también rindió un emotivo tributo a la memoria de la actriz.