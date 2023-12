“Te vamos a cortar la cabeza”: usuario de Internet amenazó a Petro

Un hombre en redes sociales amenazó al presidente Gustavo Petro con hacerle un golpe de estado y asesinarlo - créditos Colprensa / @Eclides3/X

El presidente Gustavo Petro, desde que comenzó su mandato, ha mostrado a sus seguidores las amenazas que recibió de distintas personas, dos de ellas se revelaron entre noviembre y diciembre y la más reciente apareció con un sujeto que aseguró estar listo para dar un golpe de estado.

Aunque se desconoce la identidad de la persona, dicho hombre habló en un video que grabó en una calle lanzando comentarios contra el jefe de Estado, amenazándolo de muerte y a su familia, además de que prepararía un grupo armado para sacarlo del Gobierno.

Cabe recordar que Alfredo Saade, pastor cristiano afín a Petro, dijo previamente que las amenazas contra el presidente son provocadas por los discursos de miembros de la oposición como el representante Miguel Polo y María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, que le respondió que “se está violentando a una líder de oposición que jamás ha acudido a la violencia”.

“¿Cuál es el miedo?, ¿no que quería guerra?”

Un usuario en la cuenta de X llamado Euquico, publicó el 9 de diciembre una grabación de un hombre con gorra negra, andando por la calle y que aparentemente se identificó como miembro de Los Espartanos, grupo criminal que opera en Buenaventura, lanza amenazas de muerte contra el presidente Gustavo Petro: “¿Cuál es el miedo?, ¿no que quería guerra?, ¿cuál es el miedo Petro?”.

Según el sujeto, el mandatario “no aplaudía la muerte de los niños, pero si te daba el dolor, la tristeza cuando te mataban tu gente, tus delincuentes”, por esa razón ya estaba preparando un grupo para derrocarlo y acabar con su vida: “Ya pedí 70.000 hombres para hacer golpe de Estado”.

A través de un video en redes sociales, una persona dijo que acabaría con la vida del mandatario, le haría golpe de estado y asesinaría a su familia - crédito @Eclides3/X

Sumado a eso, el hombre dijo que no solo iba a asesinar a Gustavo Petro, sino a cada uno de sus parientes: “Te vamos a acabar, perro. Te vamos a cortar la cabeza y vamos a jugar balón contigo y con tus familiares, con tu hijo y con tu mujer, con tu nuera, con tu niña, con todos vamos a acabar”.

Finalmente, esa persona dijo que las amenazas también van para las dos guerrillas que siguen vigentes en Colombia: “Un mensaje bien bravo que te la estamos dando. Y a toda la ELN y a las Farc que se preparen: siguen haciendo daño, siguen desalojando gente, ya estamos hartos de ustedes. Los espartanos ya estamos hartos, ya nos estás viendo”.

Ante eso, el presidente respondió en su cuenta de X que se deben indagar cuanto antes las amenazas e identificar al responsable: “Le solicito a la Fiscalía investigar a esta persona que aparece en el video y que está amenazándome de muerte a mí y a toda mi familia”.

El presidente Gustavo Petro pidió que investiguen al hombre que lo amenazó de muerte en un video - crédito @petrogustavo/X

Ante eso, la Fiscalía informó que “a través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal y está adelantando las labores investigativas para esclarecer los hechos. Fue designado un grupo de investigadores y un fiscal especializado”.

La Fiscalía abrió investigación por las amenazas contra Gustavo Petro por un hombre en redes sociales - crédito Fiscalía

“A ese tipo hay que bajarlo”

El 28 de noviembre, el pastor cristiano Alfredo Saade publicó un audio en el que un hombre pide que el presidente Gustavo Petro sea asesinado por su política de Jóvenes en Paz, la cual entrega un millón de pesos a miembros de grupos criminales para que estudien.

“Este tipo va a ser peor que Maduro, si aquí no lo levantan ligero. Usted cree que esa plata que le está dando a esos muchachos, ¿es para qué? Para formar colectivos al estilo Venezuela, porque esto se desata una guerra civil, Jorge. A este tipo no lo dejan terminar el Gobierno, sea porque le den en la cabeza o sea porque lo bajen de allá. A ese tipo hay que bajarlo de allá, a las buenas o a las malas”, decía.

Audios amenazarían de muerte al presidente Gustavo Petro - crédito @AlejoToroAnt/X

El hombre dijo en el audio que había que acabar con la vida del mandatario de cualquier manera, “sea con las patas pa’ adelante, o que lo derrotemos de Colombia, que se ahorque ese hij****uta o que se envenene, pero ese tipo hay que bajarlo de ahí sea como esa y hay que aplicar un adagio, un pensamiento muy sabio: el que no vive para servir, no sirve para vivir, y este tipo no vive para servir hermano”.