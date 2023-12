Ciudadana colombiana denunció violación en México y reportó falta de apoyo del Gobierno: la Cancillería ya se pronunció

La mujer de 46 años ha alegado que las entidades diplomáticas colombianas no la han ayudado - crédito Bienvenido Velasco/EFE

Una mujer colombiana de 46 años denunció haber sido víctima de violación en su propia residencia en Ciudad de México, el 15 de junio de 2023. Según su testimonio, el presunto agresor es un hombre de 48 años, quien era su inquilino y con quien mantuvo una relación sentimental.

De acuerdo con el testimonio rendido por la afectada, el individuo, quien ahora enfrenta cargos judiciales, la habría inmovilizado con un arma de fuego para cometer el abuso. La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva para, según ella, proteger a su hijo de 16 años, ha expresado su temor al volver a encontrarse con el agresor y ha alterado sus rutinas diarias como medida de seguridad.

Cabe destacar que la mujer es también migrante regular en México, y ha expresado sentirse desatendida por las autoridades consulares de Colombia en México. A pesar de haberse notificado al consulado sobre el asalto sexual, no ha recibido comunicación ni apoyo, según sus aseveraciones publicadas por Semana.

El testimonio que la mujer rindió ante el Ministerio Público de México incluyó estas declaraciones de la mujer: “Comenzó a acercarse. Yo le dije que no quería, estaba muy agresivo. Al principio pensé que estaba jugando y, como tenía una chaqueta, sacó un arma de fuego y me dijo: “Puta colombiana, me la vas a dar””

No obstante, un abogado de oficio de México ha asumido su defensa legal, y también ha recibido atención psicológica en el país de su actual residencia. Mientras tanto, las gestiones consulares y la atención pertinente parecen haber quedado en suspenso sin una razón clara para la mujer.

Con todo, la afectada ha asegurado que su vida a debido dar un giro de 180 grados a razón de este acto.

Respuesta del Consulado

El consulado colombiano, dirigido por el funcionario Andrés Hernández, fue informado del caso el 24 de agosto; no obstante, parece haberse producido una falta de seguimiento hacia la víctima.

“El Ministerio Público puso en conocimiento al Consulado y no me contactaron. No he tenido apoyo, no he tenido el acompañamiento que me deberían dar los colombianos. A las representaciones diplomáticas, les pido que cumplan con su trabajo, deberían dejar la vida social y dedicarse a lo que tienen que hacer”, especificó la víctima, quien también alegó que este tipo de alertas suelen ser infructuosas.

“No somos cifras, somos casos reales. Entonces, ¿por qué solo voltean a mirar cuando hay un feminicidio? Una denuncia tiene que ser una alerta roja”, agregó.

En entrevista con dicho medio, Hernández explicó las razones por las que la víctima no ha recibido una respuesta. El cónsul manifestó las limitaciones en la atención consular a ciudadanos colombianos implicados en investigaciones judiciales en México, señalando que esta circunstancia no representaría un acompañamiento legal. De hecho, el diplomático anunció que la Fiscalía notificó la apertura de una investigación por violación a una connacional de 46 años, lo que generó el procedimiento consular estándar, pero no la activación automática de atención consular.

Cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, argumentó que el caso de la afectada se recibió, pero no se tienen sus datos - crédito @AndresCamiloHR/X

Andrés Hernández detalló que tras recibir la notificación el 24 de agosto, el consulado respondió al día siguiente solicitando respeto a los derechos de la ciudadana colombiana, incluyendo integridad física, debido proceso, garantías judiciales y atención psicosocial, pero no pudo realizarse un contacto efectivo a causa de falta de datos de la mujer.

Sin embargo, desde la Cancillería de Colombia, se argumentó que las políticas consulares requieren una solicitud explícita de asistencia por parte de la persona afectada para actuar, y han asegurado no haberla recibido. No obstante, la colombiana sostiene que sus datos personales están registrados desde 2019 y que incluso había realizado gestiones consulares recientemente, según la información que publicó Semana.

Por su parte, esta cartera indicó al medio que " la asistencia consular es rogada. Es decir, la persona debe acercarse al consulado porque, si nosotros no tenemos una solicitud de asistencia, no podemos activar la ruta que tenemos establecida para estos casos. (...) No se recibió solicitud de asistencia ni de la víctima ni de ningún familiar”, señaló un vocero de la Cancillería.

De esa manera, el proceso legal sigue abierto y la mujer, desde el anonimato, clama por una mejor respuesta institucional a los casos de abuso antes de que se conviertan en asuntos de mayor gravedad