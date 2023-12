Camila recordó su historia de amor con Kelly Barrios, tras de 6 años de matrimonio

La periodista recordó su matrimonio con Kelly Barrios, tras cumplir 6 años de casadas - crédito Camila Chain/ Instagram

Camila Chain, conocida periodista, contrajo matrimonio con Kelly Barrios hace 6 años en una ceremonia realizada en Barranquilla, en ese tiempo la unión de la pareja se convirtió en un importante evento social en la ciudad y desde entonces pareja ha compartido su felicidad a través de las redes sociales, donde han publicado fotos y videos de su vida de casadas.

Esta vez, la presentadora compartió un emotivo mensaje de aniversario en Instagram acompañada de una serie de fotografías del momento que dijeron “sí“ en el altar: “Hace seis años éramos dos princesas en un castillo y hoy somos dos reinas y un príncipe. Si tu corazón te dice que sí, no importa que el mundo te diga que no. Gracias @kelly_barrios por crear junto a mí NUESTRO REINO”, escribió Chain en la red social en la que acumula 241.000 seguidores.

La pareja cumplió 6 años de matrimonio y fruto de su amor en la actualidad tiene un pequeño niño - crédito Camila Chain / Instagram

El enlace matrimonial de Chain y Barrios en su momento reunió a familiares y amigos en una emotiva celebración. Camila Chain, ampliamente reconocida por su trayectoria en la televisión y la radio, expresó su amor y compromiso hacia su esposa. Ambas han utilizado las plataformas digitales para dar a conocer su relación, abogar por la diversidad y la inclusión.

La periodista colombiana se ha consolidado como una figura pública que, además de su desempeño profesional en los medios, ha tomado un papel activo en causas sociales, especialmente en la defensa de los derechos de la comunidad Lgtbiq+ y, además, en la actualidad de muestra en una nueva faceta como madre del pequeño Tobías.

“Yo me quería casar desde que tenía como veinte. Llega Kelly, me dice que está en edad de querer una familia, casarse, tener hijos. Al año de casadas estábamos en Barranquilla y le dije: ‘Por qué no vamos pensando en el bebé’”, indicó en el podcast De Madre, con Camila Wills.

Camila Chain y Kelly Barrios se estrenan como madre primerizas del pequeño Tobías - crédito Camila Chain/ Instagram

Tres una larga lucha por la maternidad, Chaín, de 43 años, enfrentó multiples obstáculos para concebir, incluyendo fallas en inseminaciones, pero después de una terapia neural y un tratamiento hormonal, finalmente logró el embarazo.

El camino hacia la maternidad fue complejo para Chaín, quien sufrió la dolorosa pérdida de un embarazo previo y reconoció que, si se hubiera informado mejor sobre las complicaciones debidas a su edad, podría haber evitado esa situación: “Fuimos a la ecografía, el médico lo vio perfecto y le dijo a Kelly que grabara y estábamos listas para escuchar el corazoncito. No sonó nada. Es traumático, yo estaba destrozada”, recordó la periodista en el pódcast.

Camila Chain habló del proceso de inseminación para tener a su hijo Tobías - crédito redes sociales

Decidida a ser madre, consideró tanto sus óvulos como los de su esposa, valiéndose finalmente del tratamiento ROPA, (Recepción de Ovocitos de la Pareja), para intentar un embarazo: “Los óvulos de mi esposa Kelly y los espermas de un donante anónimo, que sacamos del único banco de semen que hay en Colombia, fueron llevados al laboratorio para formar el embrión. Cuando estuvo listo para transferir a mi útero, se hizo a través de una cánula. Es muy similar a una inseminación simple. Nos tocó esperar 12 días para ver si el embrión se transfería bien en el útero. Fue un proceso largo porque a Kelly con unos medicamentos le tocó madurar muchos folículos para luego ser extraídos”, compartió la presentadora para El Colombiano.

Contra la adversidad, la periodista perseveró y encontró esperanza al concebir a su bebé Tobías: “Aunque no es fácil el proceso, disfruté mucho darle leche materna, es una conexión inexplicable. Por las noches, sobre todo, cuando él se acuesta al ladito es una cosa de locos. Disfruto mucho verlo dormir con la mamá Kelly, me encanta. Cuando hace algo nuevo también, por estos días aprendió a dar la vuelta. Estoy captando esas cosas en el momento y me da mucha felicidad”, agregó la presentadora para el medio.