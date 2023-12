Arcángel desató la burla de Westcol por no saber pronunciar Atanasio Girardot: asegura que su sueño es llenarlo

El boricua aseguró que su sueño es llenar el Atanasio Girardot - crédito @Arcangel/Instagram

Parece que Arcángel y Colombia comparten un lazo especial, al menos así lo percibe el puertorriqueño, que se siente en casa cada vez que visita el país. Lo anterior quedó evidenciado en los últimos días, cuando no solo fue jurado en la Final Internacional de Red Bull Batalla en Bogotá, sino que también realizó una fiesta en Medellín mientras presentó su nueva propuesta musical Sentimiento, elegancia y más maldad.

Te puede interesar: Nicolás Alcocer Petro reaccionó a las arengas de “Fuera Petro” en el concierto de Karol G: “No mezclemos cultura, arte y deporte con política”

En el más reciente stream de Westcol en Kick, el artista puertorriqueño y el colombiano tuvieron la oportunidad de escuchar el nuevo disco de Arcángel y, de paso, tocaron varios temas de gran interés para sus fanáticos. Estas dos figuras públicas son presidentes del equipo West Santos FC en la Kings League Américas.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Karol G en Medellín no defraudó: así se vivió el Mañana será Bonito Fest con todos los detalles que lo hicieron especial

Durante la conversación que sostuvo Austin Santos, nombre de pila del reguetonero, con el streamer Westcol, se habló de la posibilidad de que el boricua realizara un concierto en el estadio Atanasio Girardot, lo que para él sería un verdadero sueño. Sin embargo, Arcángel no tenía muy claro el nombre el nombre del escenario deportivo, por lo que su pronunciación desató las risas del colombiano y de su comunidad.

“Uno de mis sueños es llenar el estadio de aquí, yo no quiero hacer la plaza de toros, yo quiero el estadio (...) por tres horas todos los temas que se puedan (...) yo lo hago... el año que viene vamos a llenar el Anastasio Girardot, yo lo quiero llenar porque me gusta el ambiente”, aseguró Arcángel.

El cantante puertorriqueño pasó un rato muy agradable junto al streamer colombiano en Medellín - crédito @elkebas/Instagram

Su respuesta, como era de esperarse, desató la risa de Westcol, que no dudó en mencionar “es el Atanasio (...) el año que viene el Atanasio Girardot, Arcángel, pero tiene que hacerse real”.

Te puede interesar: Karol G y el conmovedor gesto antes de su concierto en Medellín: así agradeció a los colaboradores

El cantante puertorriqueño manifestó que su interés es, en 2024, realizar un concierto en solitario en el estadio Atanasio Girardot para cantarle al público colombiano todos sus grandes éxitos. En una publicación en sus redes sociales, La Maravilla, como también se le conoce, dejó en claro su intención de llevar a cabo este show. El boricua también reveló una de las razones por las que quiere tanto el país cafetero.

“Los otros días escuchando S,E &+M Westcol se reía cuando le dije ANASTASIO al ATANASIO 🤣 Medellín estará listo para 3 horas llenas de canciones maravillosas una detrás de la otra? YO SÍ! Nos vemos el año que viene y ese día se llamará el estadio ANASTASIO GIRARDOT 🤣 TE AMO y me quedo corto COLOMBIA”, aseguró el cantante puertorriqueño.

En esa misma publicación, Austin Santos agregó que Colombia fue “la tierra que me dio mi primera oportunidad masiva cuando apenas comenzaba mi carrera y se llenó a capacidad la plaza de toros de CALI, nunca olvidaré ese concierto, pues fue el que me dio el voto de confianza que me faltaba para convertirme en lo que hoy ustedes le llaman LA MARAVILLA. GRACIAS”.

El puertorriqueño fue uno de los jueces en la Final Internacional de Red Bull Batalla - crédito @arcangel/Instagram

El anuncio de un posible concierto de Arcángel en el estadio más emblemático de la capital antioqueña llenó de emoción a muchos de seguidores. Sin embargo, varias figuras públicas también se refirieron a esto. Blessd comentó: “La verdadera leyendaaa la maravilla”; Ryan Castro destacó: “VAMOS PA EL ANASTASIOOOOO 😅”; Pipe Calderón reaccionó: “La maravilla a romper el Anastasio 🔥”; Franco el Gorila resaltó, “Rompe puñetttttta”.

Arcángel, feliz luego de haber sido jurado en Red Bull Batalla

Después de haber participado como juez en la Final Internacional de Red Bull Batalla que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, el cantante puertorriqueño se mostró muy feliz de haber estado presente y destacó que fue una de las “mejores experiencias de su vida”, por esta razón, dejó abierta la posibilidad de estar presente en la próxima edición que se llevará a cabo en Madrid, España.

“La pasé bien cabrón, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Son tan talentosos que se me hacía difícil, pero seguía mi criterio personal de lo que sé que debe ser un rapero y votaba por mi instinto”, afirmó.