Jhovanoty reveló secretos de sus compañeros de ‘Día a día’: “Ella o te ama mucho o te odia”

Jhovanoty se refirió a la relación que tiene con sus compañeros de Día a día - crédito @peretantico/Instagram

Las mañanas en la televisión colombiana se han visto acompañadas por Día a día desde hace más de 22 años. El magacín matutino ha contado con una nómina integrada por los presentadores más famosos del país. Algunos de los que han pasado por el set han sido Agmeth Escaf, Carlos Calero, Catalina Gómez, Mónica Rodríguez y Laura Acuña.

Sin embargo, otra parte importante del formato es que suele contar siempre con la presencia de un humorista de renombre. Don Jediondo o Carlos Andrés Mejía estuvieron por varios años, dándole un toque de risa a la franja de entretenimiento. En ese sentido, otro fichaje llegó al programa recientemente.

Se trata de Jhovany Ramírez, mejor conocido como Jhovanoty. El huilense se dio a conocer gracias a su trabajo en Tropicana como locutor e imitador. Poco tiempo después de lograr éxito en la emisora, probó suertes en Sábados Felices y ganó. Para él llegar a la producción mañanera de Caracol Televisión fue un honor.

La noticia de que Jhovanoty se sumaba a los presentadores de 'Día a día' dejó muy felices a los televidentes - crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

“Me siento muy honrado por parte de los televidentes de Día a día por recibirme y a los compañeros acá. Simplemente les pido que me manden buena energía porque estoy muy nervioso. Cuando me dijeron que iba a estar creo que cumplí uno de los sueños de todas las personas que es ir escalando en su carrera y creo que es un motivo más para exigirme a mí mismo, para retarme”, expresó en su momento.

Sin embargo, su arribo al estudio estuvo acompañado de polémica, debido a que comenzaron rumores que señalaban que había un mal ambiente entre los miembros del elenco. El comediante tuvo que salir ante los micrófonos a desmentir esos comentarios.

Para eso, contó cómo fue su reacción al ingresar al programa por primera vez. “No tenía ni idea de qué presentadoras estaban en el ramillete. (...) En mi imaginario estaba que esta señorita que tengo aquí a mi derecha (Laura Acuña) era ‘inmamable’ un poco (...) Uno se hace la impronta de comentarios que tú lees en redes, entonces me dije “cómo me va a tocar con esta ‘pelada’”. (...) Le escribo a esta señorita al Instagram, y esta es la fecha que estoy esperando a que me conteste”, confesó en La sala de Laura Acuña.

Agregó que poco a poco se fue dando cuenta a través de comentarios de amigos suyos que todos con los que compartiría en Día a día eran mejores personas de lo que pudo imaginar. “Compañeros míos de trabajo, a los que les comenté con quién me tocaba, me decían, “que bien, esa ‘vieja’ es un amor; eso sí, ella es de extremos o te ama mucho o te odia”, contó.

De la misma manera, sus compañeros fueron encantándose con su trabajo. “Nos dejó como en shock”, indicó Iván Lalinde después del debut de Jhovanoty.

Jhovanoty es el humorista de Día a día, de Caracol Televisión - crédito @peretantico/Instagram

Jhovanoty vs. Amparo Grisales, una pelea casada

Aunque ha caído muy bien en Día a día, no son todas las figuras del canal las que se la llevan bien con el humorista. Amparo Grisales, jurado de Yo me llamo ha discutido más de una vez con él. Así sucedió después que el opita la imitara en más de una ocasión.

“Usted ahora se volvió jurado, me está desautorizando. Usted me descalifica muchas veces aquí. Usted cree que yo no lo veo, pero me fijo cuando dice que mis comentarios no están bien. Me está desautorizando todos los días frente a la pantalla”, resaltó la actriz que, además, llegó a tratarlo de “grosero e igualado”.

Jhovanoty, a su vez, le respondió, diciendo: “Es una mentira, Amparo, yo jamás he hablado mal de ti”.