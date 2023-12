Francia Márquez reveló que la han invitado a quedarse con los recursos del Estado: “Estas personas no saben quién soy”

La vicepresidenta Márquez dejó claro que han intentado inducirla a actos de corrupción - crédito Carlos Ortega/EFE

Durante la celebración del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, hizo pública una declaración sorprendente sobre propuestas indecorosas que ha recibido. Márquez denunció que se le ha sugerido apropiarse de fondos de entidades estatales, algo que ella rechaza enfáticamente.

”No vine aquí a hurtar los recursos del Estado”, afirmó la funcionaria, marcando su distanciamiento de prácticas corruptas.

“Creo que llegar al Gobierno nacional ha sido un desafío enorme y lo digo por mi propia experiencia, porque he encontrado una cultura, no solamente en funcionarios públicos sino en la sociedad civil en general, una cultura de prácticas de corrupción que a mí me sorprende mucho”, dijo la Vicepresidenta. Añadió que “personas han venido a decirme, vicepresidenta, en tal entidad hay tantos recursos, es necesario que usted tome esos recursos y eso me deja sorprendida porque no me conocen estas personas y no saben quién soy yo”, puntualizó.

Además, la vicepresidenta Márquez no se mostró satisfecha con los avances del Gobierno Petro en cuanto a las iniciativas anticorrupción. A su juicio, los esfuerzos llevados a cabo hasta el momento no cubren las expectativas de cambio y mejora en esta materia. “Aún no estoy contenta con lo que estamos haciendo. Este país espera más en términos de lucha contra la corrupción”, declaró, insinuando la necesidad de una acción más decidida y efectiva para enfrentar este flagelo.

Para Francia Márquez es insólito que le hayan propuesto de frente cometer actos de corrupción- crédito @FranciMarquezM/X

Asimismo, indicó que la corrupción tiene su origen en los núcleos de poder situados en las grandes ciudades, y no tanto en las regiones. De acuerdo con sus palabras, las decisiones cruciales se toman en “el centro de poder”, implicando que la lucha contra este mal debe enfocarse en los altos niveles administrativos y políticos donde se concentra el poder.

En una entrevista llevada a cabo en la Casa de Nariño, la vicepresidenta evaluó las metas del Gobierno tras un año y medio de gestión. Durante el diálogo, Márquez reflexionó sobre su renombrada expresión “vivir sabroso”, así como sobre los objetivos que, según su perspectiva, el ejecutivo nacional aún no ha logrado alcanzar.

Ella insistió en la importancia de la autocrítica como mecanismo para mejorar la administración pública. Sin dar detalles específicos, puso en evidencia su preocupación por los desafíos pendientes y las promesas del gobierno que aún no se han materializado. Este discurso autocrítico no es nuevo en la trayectoria de Márquez, ya que ha sido una figura pública que regularmente incita a la reflexión sobre el progreso social y político en Colombia. La vicepresidenta, conocida por su activismo y compromiso con los derechos de las comunidades marginadas antes de asumir su cargo, continúa trazando un camino que busca la equidad y el cumplimiento de los compromisos gubernamentales.

El término “vivir sabroso” acuñado por Francia Márquez, se ha convertido en un eslogan que representa aspiraciones de bienestar social y ambiental en el país. Esta entrevista, al parecer, reafirma su intención de mantener un gobierno transparente y responsable ante el pueblo colombiano.

Por lo anterior, Márquez destacó el concepto de vivir sabroso como una expresión de compartir en comunidad, alejado de connotaciones de lujo o vanidad. Márquez, quien también es ministra de la Igualdad, remarcó la importancia de las tradiciones de su comunidad en Cauca, donde se congregan en una sola vivienda para celebrar la Navidad, en contraposición a otras prácticas más individualistas.

Francia Márquez aprovechó el espacio para hablar sobre lo que es para ella vivir sabroso - crédito archivo Infobae

En su descripción, enfatizó que “vivir sabroso” para ella significa estar en su hogar y disfrutar de actividades que le procuran un sentido de libertad y dignidad. Aseguró que estas acciones reflejan la esencia de ayudarse mutuamente dentro de la comunidad, y que, debido a sus responsabilidades actuales, siente nostalgia por esos momentos. La reflexión de la vicepresidenta surge como una reivindicación cultural y social, donde prima la solidaridad sobre el individualismo y la opulencia.

Márquez expresa frustraciones con el Gobierno

La vicepresidenta ha manifestado su descontento con las trabas burocráticas y los problemas internos del actual Gobierno. Durante la entrevista, la vicepresidenta destacó su incomodidad frente a los obstáculos encontrados en la gestión gubernamental: “tengo frustraciones de lo que no hemos podido avanzar como Gobierno nacional.” Márquez enfatizó que los impedimentos no corresponden al propósito de su gestión y mencionó problemas como “Las trabas burocráticas, institucionales, a veces los egos personales”. A pesar de esto, reconoció que existen avances y transformaciones en el proceso de Gobierno que a veces pasan desapercibidos.

La vicepresidencia de Colombia y su relación con las labores del Ejecutivo han estado en el foco de atención por estas recientes declaraciones. Márquez ha señalado explícitamente las dificultades internas que, a su juicio, retrasan y complican el cumplimiento de los objetivos del Gobierno en favor de la comunidad.