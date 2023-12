A la novia de Jhonny Rivera le pidieron que mostrara su casa y esto respondió

La artista señaló que "no tiene nada de valor" que deba mostrar, pues vive en un barrio normal de Pereira - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Una de las relaciones que mayor polémica ha despertado en las redes sociales es la conformada por Jhonny Rivera y Jenny López, con quien se lleva 30 años de diferencia. En repetidas ocasiones, la joven cantante ha sido blanco de críticas de parte de los seguidores de su pareja, incluso por la forma en como viste, repitiendo ropa en algunos de sus shows.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que presuman su amor en las diferentes publicaciones que comparten. Como es habitual, la artista realizó una dinámica en su cuenta de Instagram, respondiendo algunas inquietudes en la famosa cada de preguntas y respuestas, llamando la atención un interrogante recurrente: por qué no ha hecho un house tour.

Jenny López respondió a sus seguidores cuando le pidieron que mostrara su casa - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Aunque algunos esperaban una reacción diferente de la novia de Jhonny Rivera, lo cierto es que su respuesta fue certera: “No tengo nada valioso, ni nada curioso que les pueda interesar”.

Esto demostró, una vez más a los seguidores de la joven, su origen humilde y que su interés no está reflejado en lo material, dando la respuesta desde la cocina de su casa.

Agregó que tiene una casa normal y que no goza de lujos como algunos pensarían, por lo que no encuentra nada que destacar de su vivienda: “Tengo una sala normal, un comedor normal, un cuarto normal, no tengo nada lujoso ni nada curioso”. De otra parte, afirmó que no vive en un sector de casas exclusivas, por lo que una vez más también dejó claro que no convive con el intérprete de Nuestro amor no puede ser.

“Siempre les he comentado que yo no tengo […] No vivo en una casa lujosa ni nada de eso, yo vivo en una casa normal con mis papás, en un barrio normal de Pereira, entonces no sé qué les podría interesar de mi casa. Si tuviera algo así, woo, pues se los mostraría, pero realmente no hay nada, nada que les pueda mostrar”, concluyó.

Jenny López, parte del grupo musical de Jhonny Rivera, reveló los motivos por los que no ha hecho un "house tour" de su vivienda, pues no hay nada especial - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Rápidamente, su reacción generó todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes comentaron: “Me encanta ella, todo es tan normal”; “eso se llama humildad y sencillez”; “pues es la casa de ella, para qué quiere uno andar conociendo las casas ajenas”; “a mí ella me parece muy sencilla, no parece una vividora o una mala niña, normal se enamoró de un hombre mayor”; “tan sencilla, ella es divina”, entre otros.

Así se vería Jenny López con unos añitos de más

La joven artista se sumó a la dinámica que ha generado risas en redes sociales, en la que a través de un filtro, muestra conforme avanzan los años, cómo se vería la persona en unas décadas.

Aunque Jenny López no presentó mayores variaciones en 20 años, lo cierto es que al realizar un movimiento con su dispositivo móvil enfocó el rostro de Jhonny Rivera, que provocó risas entre los internautas.

La cantante despertó risas entre sus seguidores, quienes se percataron de la apariencia del artista, 30 años mayor de López - crédito @notifamosoos/Instagram

El cantante de género popular, gracias al filtro, perdió algo de cabello y de lo que se logró apreciar, fue evidente que las canas se convertirán en sus mejores amigas. Esto desató una carcajada en Jenny López, que logró que algunos de sus seguidores le recordaran que su novio tendrá arrugas en unos años y dejó comentarios como: “Él no necesita filtro porque está cercano a verse así”; “ese filtro de una a Don Jhonny lo mostró en el cajón”; “ay no, uno exponerse así, con razón se quitó de una”, entre otros.