Tras agarrón con el canciller Álvaro Leyva, renunció la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado

Martha Lucía Zamora y Álvaro Leyva tuvieron una pelea por el contrato de pasaportes de Thomas Greg & Sons - crédito Colprensa

Una discusión en los pasillos de la Casa de Nariño entre Martha Lucía Zamora y Álvaro Leyva, provocó la salida de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La funcionaria señaló que le pidieron su renuncia de manera insistente después de que se conociera el escándalo.

Te puede interesar: Petro defendió a Leyva y Zamora rechazó irrespeto a la mujer: ¿quién miente?

La funcionaria presentó su renuncia a través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro radicada a primera hora del 4 de diciembre. “La vida me ha enseñado que cuando uno no debe estar en un sitio no lo cuestiono”, confirmó Zamora a la W Radio sobre su dimisión.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: El 15 de diciembre será la conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons

La directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado señaló que dos funcionarios se comunicaron con ella para solicitarle que presentara la renuncia. Esto se habría producido después del altercado que tuvo con el canciller Leyva Durán por cuenta del contrato con la firma Thomas Greg & Sons para la administración de la emisión de pasaportes en el país.

El presidente defendió a su canciller y negó que hubiera gritado a la directora de la Agencia Nacional Jurídica del Estado - crédito Presidencia de la República

El presidente Petro también confirmó desde Dubái que solicitó la renuncia de Zamora. Aunque desmintió la pelea que habría tenido la funcionaria con el canciller Leyva, señaló que la razón para pedir su relevo era diferencias en cuanto a la concepción de la defensa jurídica.

Te puede interesar: Colombia liderará Alianza Internacional para la Prevención de la Violencia Sexual en los Conflictos: de qué se trata

“En realidad por problemas diferentes antes de los hechos y es lo que se usa para no producir una afectación a la carrera personal de una persona”, señaló el mandatario a los medios de comunicación al confirmar que solicitó la renuncia de Zamora.

“En realidad tengo mi distancia sobre la manera en como se ha llevado la defensa de la Nación en varios temas y quiero profundizar de otra manera en eso que se llama defender el poder público, es decir, defender el interés general de la sociedad”, aseguró el presidente Petro.

El mandatario aseguró que las diferencias de concepto venían de antes de que se produjera la denuncia de lo ocurrido en los pasillos de la Casa de Nariño entre Zamora y Leyva. Sin embargo, cuando se conoció el altercado, el presidente respaldó al canciller.

Todo se habría producido en la antesala de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, donde Leyva encontró a Zamora y, según el Reporte Coronell, la señaló con el dedo y gritó: “Usted no cuida al presidente. Yo soy el único que lo cuida”. Además, le planteó que no debería preocuparse porque demanden al Estado, que es la advertencia que ha hecho la funcionaria, para quitarle el contrato de pasaportes a la firma Thomas Greg.

Zamora confirmó los hechos narrados con una publicación en sus redes sociales en las que condenó el trato del ministro de Relaciones Exteriores con ella. “Reprochable cualquier comportamiento irrespetuoso hacia la mujer. Mi trabajo siempre será legal y en pro de la defensa del Estado”, escribió la funcionaria.

Petro, en cambio, aseguró que no era cierta la narración de los hechos y puso en tela de juicio el trabajo de Zamora. “No hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados”, afirmó el mandatario.

La expedición de pasaportes generó un altercado entre la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, y el canciller Álvaro Leyva - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores

Aunque el presidente desde Dubái sostuvo que debe haber una investigación penal del contrato, se mostró partidario de que haya una licitación abierta a más proponentes, como lo ha hecho la Cancillería al declarar desierta la licitación para que no sea esa la única firma elegible.

Para la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es necesario conciliar la licitación con la empresa para evitar una demanda futura que ordene pagar hasta más de 120.000 millones de pesos. Thomas Greg & Sons, en su conciliación ante la Procuraduría, exigió el pago de 10.000 millones y que se permita la ejecución del contrato.