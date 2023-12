Natasha Klauss calificó las tensiones en Pasión de gavilanes como “un momento de inmadurez de todas”

Pasión de Gavilanes es una de las telenovelas más exitosa de Telemundo - crédito Cortesía Telemundo

Coproducida por Caracol Televisión y Telemundo, Pasión de gavilanes fue una de las novelas más exitosas durante su emisión entre 2003 y 2004. La historia de amor y venganza de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo capturó la atención de los televidentes colombianos y en el extranjero, lo que llevó a varias retransmisiones en televisión abierta en los años siguientes, y a su incorporación a la oferta de las plataformas de streaming.

Te puede interesar: Chris Carpentier rompió el silencio y habló de su futuro en MasterChef Celebrity: “Vamos a ver qué pasa”

De este modo se decidió grabar una segunda parte de la historia que salió al aire en 2022, y el pasado mes de septiembre se confirmó que Telemundo ya renovó la producción para una tercera parte.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Los Billis se convierten en tendencia en redes sociales por su banda sonora: esto dijo el encargado de la música en la serie

Aunque el carisma de los protagonistas fue clave en el éxito de la telenovela, detrás de cámaras hubo un ambiente de tensión en el set entre los protagonistas. Esto fue revelado inicialmente por Danna García en 2020 durante un directo en su cuenta de Instagram en el que, acompañada de su compañera de elenco Lorena Meritano, afirmó que hubo momentos en los que se sintió muy sola, producto de esas tensiones. “Yo estaba muy sola. Yo no encontré una familia en ‘Gavilanes’, que me hubiera hecho mucha falta, encontré un freno de mano”, indicó en esa oportunidad.

La antioqueña, hoy radicada en España, incluso señaló que parte de esa tensión se produjo por el protagonismo que le dio el libreto a su personaje de Norma Elizondo y su relación con Juan Reyes, interpretado por Mario Cimarro:

“Nos habían vendido a todos como que éramos 6 protagonistas y creo que ese fue parte del problema de que yo encajara bien porque cuando empiezan los personajes de Mario y mío a ser como que en historia un poquito más protagonistas eso no cayó muy bien. No era culpa mía, pero terminas cargando el marrón, como dicen en España”

En la emisión de La red de Caracol Televisión del domingo 3 de diciembre, se dio a conocer la reacción sobre el tema por parte de Natasha Klauss, que interpretaba en la producción a Sarita Elizondo. La vallecaucana criada en Barranquilla, que en el pasado contradijo el punto de vista de Danna y manifestó que había buena relación entre todos, da una nueva versión de los hechos, tres años después.

Te puede interesar: Así recordó Patricia Ércole la infidelidad de Miguel Varoni con Aura Cristina Geithner

En esta oportunidad, cuando se le preguntó a la actriz sobre el tema, indicó que estas situaciones fueron alimentadas principalmente por cuenta de terceros. “Ese ‘voz a voz’ normalmente es como alguien que está al lado tuyo que sabe que estás pasando por una situación incómoda en ese momento y te puede picar la boca. Eso me pasó a mí en ese momento”, indicó Natasha.

La intérprete señaló que los rumores a las espaldas sobre lo que decía una persona de la otra hicieron mella en las relaciones entre los y las protagonistas durante grabaciones. Esto, reconoció, fue algo que en su caso particular se incrementó debido a su fuerte carácter:

“Ese ‘picar la boca’ hizo que las situaciones que, sí, evidentemente pasaron en ese momento, y por lo que tuvimos diferencias, se hicieran más grandes y se profundizaran”

Natasha reconoció que a pesar de que han pasado 20 años desde lo sucedido “nunca tuvimos la oportunidad de conversarlo. En ese momento menos, y ya después de grandes menos”. También dejó entrever que cuando se reunieron para grabar la segunda parte de Pasión de gavilanes “fue como un ‘borrón y cuenta nueva’”.

Por último, la actriz le atribuyó esos momentos de incomodidad y roces a la incapacidad de comunicarse con claridad entre ellas siendo más jóvenes. “Desde mi lado, muchas de las cosas que me pasaron las entendí como un momento de inmadurez de todas, de no saber comunicarnos, de creer en esa cizaña y de no enfrentarlo”, apuntó Natasha.