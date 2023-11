Petro propone crear un ‘gran frente amplio’ para defender al Gobierno: invitó especialmente a los liberales y a los verdes

El presidente de Colombia, Gustavo Petro manifestó la intención de unificar al Pacto en un solo partido - crédito archivo/Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

A través de un trino publicado en la mañana del 29 de noviembre, el presidente Gustavo Petro se unió a la propuesta que han hecho varios miembros de la coalición de unificar al Pacto Histórico como un solo partido.

Te puede interesar: Jota Pe Hernández ratificó su posición de independencia del Gobierno de Petro: “Sigo firme”

“Mi propuesta es que el Pacto Histórico que ha elegido 1.083 concejales y 39 diputados en el país se configure en un solo partido político”, dijo en su cuenta de X. En el mismo trino añade que “conjuntamente con otros partidos y fuerzas entre las que destaco al partido Verde, al Liberal y a los sectores social cristianos, a las fuerzas sociales, étnicas y populares del país podría, y lo propongo, configurar el gran Frente Amplio de mayorías para defender el actual gobierno y programa y avanzar hacia el gran triunfo en congreso y presidencia en el año 2026″.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: La tía de Inti Asprilla trabajará en el ministerio del Interior: es recordada por el escándalo de las basuras de Petro

La propuesta de unir a los trece partidos que conforman el Pacto gana vigencia en las entrañas de la coalición tras los resultados de las elecciones regionales y de cara a tener mejores opciones en las presidenciales del 2026. “Debemos cohesionar el movimiento y darnos un reglamento interno para que haya consultas y lo más importante es unificar las personerías. Si no lo hacemos, no hay nada porque para 2026 no podemos hacer coalición”, dijo en su momento el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar.

En su cuenta de X el presidente Petro habló de necesidad de crear un frente para el Gobierno - crédito @petrogustavo/X

Por otra parte, según el artículo 262 de la Constitución, los partidos pueden ir en coalición sólo si su votación (sumada) anterior en dicha circunscripción es menor al 15% de los votos registrados. No obstante, en las pasadas elecciones sacaron más de este margen, por lo que no podrían volver a unirse bajo esta figura, sino que deberían ir por separado cada uno de los partidos.

Te puede interesar: Senador del Pacto Histórico comparó a la EPS Sanitas con una “máquina de muerte”: esta fue la razón

Dicha tesis también vino de otras figuras relevantes en el Pacto Histórico, como David Racero y María José Pizarro. “El Pacto Histórico solamente puede ser victorioso si se unifica en un solo partido. El partido hoy en día que haga parte del Pacto Histórico en coalición, de los que venimos trabajando desde el año pasado, que no está de acuerdo con esa posición, pues es mejor que se retire. Porque la única posibilidad de que este proyecto tenga futuro es la unificación de un partido único llamado Pacto Histórico”, dijo Racero en entrevista con El Tiempo.