El Senado se solidarizó con Iván Name por las amenazas del Estado mayor Central, la mayor de las disidencias de las Farc

Iván Name, presidente del Senado de Colombia. Twitter @IvanNameVasquez

A través de un comunicado, en la Cámara alta del Congreso se solidarizaron con el presidente de esa corporación, Iván Name, quien en la mañana del lunes 28 de noviembre fue víctima de intimidaciones por parte de la más grande de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, cuyo máximo jefe es alias Iván Mordisco.

“Senadoras y Senadores de la Comisión de Paz y Posconflicto del Senado de la República manifiestan su rotundo rechazo ante las calumnias y amenazas del Estado Mayor Central (EMC) al Senador Humberto de la Calle; al presidente del Senado Iván Name; Expresidente del Senado José David Name y la Familia Name (sic)”, afirmaron en la misiva.

Precisamente el grupo insurgente la emprendió contra del congresista quien expresó a mediados de este mes su apoyo a De la Calle, quien también fue descalificado y amenazado por el EMC luego de que el manifestara que ese grupo es una estructura narcotraficante.

“Pensamos no contestar a un sujeto sin mayor trascendencia como es el Senador Name, sin embargo la pregunta de ¿por qué sale en defensa de Humberto de la Calle? queda sin ser resuelta y nuestra curiosidad nos lleva a seguir adelante. Podía ser un acto de solidaridad, pero esa palabra no la conocen este tipo de sujetos (sic)”, indicaron en una misiva.

En la comisión de Paz reiteraron que estas expresiones representaban un constreñimiento en contra del congresista y su familia, con un amplio recorrido en el Legislativo.

“Este tipo de acciones amenazantes son inaceptables en una sociedad democrática que promueve el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. Los Senadores han contribuido con su experiencia y compromiso a la construcción de la paz. Su labor ha sido crucial en la búsqueda de soluciones justas y equitativas para superar los desafíos que enfrenta nuestra nación (sic)”, indicó.

En la misiva, los congresistas también le solicitaron a las autoridades que protejan al congresista y a sus allegados tras los señalamientos del grupo armado.

“Que investiguen de manera exhaustiva estas intimidaciones y tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el ejercicio pleno de las funciones de los Senadores y de la familia Name. La democracia y el Estado de Derecho deben prevalecer sobre cualquier forma de violencia o amenaza (sic)”, agregaron.

Concluyeron el comunicado con un llamado a la reconciliación y a insistir a una salida negociada a la violencia que se padece en Colombia con estas estructuras al margen de la ley.

“Reiteramos nuestro compromiso con la construcción de la paz en Colombia y con la defensa de los derechos fundamentales de quienes trabajan incansablemente por el bienestar de la sociedad. No permitiremos que actos de esta naturaleza obstaculicen el avance hacia un país más justo, inclusivo y en paz”, finaliza el documento.

En su momento, Name pronunció un fuerte discurso contra el EMC cuando ese grupo señaló que De la Calle se lucró de la paz, tras ser el negociador con la extinta guerrilla de las Farc, y que con sus críticas a ellos buscaba ahora vivir de la guerra.

“Nuestro Estado, la nación, nuestra sociedad y su expresión democrática que es el Parlamento, rechaza con firmeza, con energía y reitera que el Parlamento colombiano y sus columnas se mantienen inamovibles en defensa de la democracia, enfrentando los factores y los actores de una guerra que no tiene sentido sino para sus traficantes, que no tienen el nivel, que no tienen el argumento y que no tienen la forma de señalarnos, y menos a un hombre de la entereza y de la grandeza de Humberto de la Calle”, señaló en esa ocasión el presidente del Senado.