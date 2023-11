Santa Marta: filtran audio de una comisión escrutadora en la que se planearía anular los votos por Jorge Agudelo

En la conversación del audio se escucha a dos mujeres decidir qué decisiones serán incluidas en un acto administrativo. Una de ellas señala que sus votos no deberían incluirse o contarse, más bien, como no marcados - crédito @mrafael70/X

El jueves 23 de noviembre de 2023, el Tribunal Superior de Santa Marta emitió un fallo con el que se revocó la tutela que permitió a Agudelo inscribirse como candidato. El viernes 24 de noviembre, la Comisión Escrutadora Municipal decidió no contar los votos del exaspirante, y para esta decisión no procede ningún recurso.

Con esto, Carlos Pinedo se consagra ganador de las elecciones, sin embargo, un audio filtrado de una comisión escrutadora de la ciudad pondría en tela de juicio la transparencia del proceso electoral. El diario La Libertad tuvo acceso a una grabación en la que se escucharía a miembros de la comisión entablar una conversación para, presuntamente, “tergiversar” el fallo del tribunal y, en esa medida, dejar sin validez los votos de Agudelo.

“Yo digo que hay que adoptar, atacar el fallo, no incluir la votación o tenerla como no marcados”, se escucha decir a una mujer en el audio. El problema de esto es que, según el gobernador electo de Magdalena, Rafael Ramírez, haría falta una orden judicial para decidir no tener en cuenta los votos del excandidato.

“Muy grave: Es sumamente preocupante la inclinación que se ha conocido según este video de la Comisión Escrutadora Distrital. Estarían incurriendo en prevaricato al intentar descontar los votos de @JorgeAgudeloA sin una orden judicial. Iremos hasta las últimas consecuencias por su abuso de poder y extralimitación de funciones”, expresó el gobernador electo en la red social X.

En la grabación se escucha a otra mujer resumir lo que figuraría en el documento decisorio de la comisión escrutadora. “Nosotros vamos a sacar un acto administrativo ordenando que la votación del señor Agudelo se vaya a votos no marcados. Muy seguramente, ese acto administrativo va a ser susceptible de apelación y se iría a la departamental”, dice la mujer.

El gobernador electo de Santa Marta, Rafael Martínez, aseguró que para decidir no contar los votos de Jorge Agudelo se requiere una orden judicial - crédito @mrafael70/X

En ese sentido, la primera persona que intervino explicó que, con el fallo del Tribunal Superior, Jorge Agudelo quedó como si nunca hubiera participado en el certamen electoral del 29 de octubre de 2023, porque ni siquiera contaría con una inscripción. En ese sentido, no tendría legitimidad, ni tampoco un apoderado, “porque nunca fue candidato”.

Ahora bien, lo que se escucha en el audio y la decisión que en efecto tomó la Comisión Escrutadora Municipal es problemático, porque la decisión del tribunal no estableció en ninguna parte el no contar los votos de Agudelo; lo que hizo fue declarar la nulidad de su inscripción.

“El fallo del tribunal NO ordenó excluir los votos de @JorgeAgudeloA, más triste aún que sean abogados quienes hoy cometan un abrupto jurídico en interpretar y darle sentido a un fallo de manera diferente, olvidando que hay competencias y que la ley 85 establece cuáles son las funciones de la Comisión Escrutadora. Citada ley fue desconocida y se extralimitaron en sus funciones. Como diputada electa del Departamento de Magdalena, exijo que se respete la ley, que se respete la Constitución y que se respete la democracia”, explicó en X la abogada Margarita Guerra.

La diputada electa de Magdalena, Margarita Guerra, explicó que el Tribunal Superior de Santa Marta no ordenó excluir los votos de Jorge Agudelo - crédito @marguiguerraz/X

Además de esto, la misma sentencia del Tribunal Superior de Santa Marta ha sido cuestionada desde muchos sectores, porque la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) había emitido un fallo en el que negó una solicitud de revocatoria de la candidatura de Jorge Agudelo. Esa entidad argumentó que, entre otras cosas, muchos sufragantes lo eligieron en las urnas con “buena fe”.